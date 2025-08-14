La NBA aprueba la venta de los Boston Celtics por un valor récord de $6.100 millones

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de agosto, 2025

La NBA aprobó la venta de la histórica franquicia de los Boston Celtics por un valor récord de $6.100 millones a un grupo liderado por el magnate de capital privado Bill Chisholm.

La cifra representa el precio más alto pagado en la historia del deporte profesional estadounidense por un equipo. El récord anterior para una franquicia deportiva del país lo tenían los Washington Commanders de la NFL, adquiridos por $6.050 millones en 2023.

En la NBA, el anterior récord lo ostentaban los Phoenix Suns, franquicia comprada en 2023 por $4.000 millones por el prestamista hipotecario multimillonario Mat Ishbia.

La noticia se produce semanas después de que ESPN y The Athletic reporten que los archirivales de los Celtics, Los Angeles Lakers, serán vendidos por la familia Buss al financiero Mark Walter, dueño de los Dodgers, por una histórica cifra de $10.000 millones. Si bien esa negociación aún no se concretó, todo indica que la operación está encaminada.

Shams Charania, el periodista insider de la NBA de ESPN, había adelantado la noticia el 18 de junio pasado, afirmando que la familia Buss conservará por un tiempo una participación minoritaria del equipo, poco más del 15%. Asimismo, dijo Jeanie Buss seguirá siendo la directora de los Lakers por varios años, permaneciendo al mando en este período de transición.

De acuerdo con la NBA, la transacción entre el grupo inversor y los actuales propietarios de los Celtics se cerrará muy pronto. Una vez completada la operación, Bill Chisholm se convertirá en el accionista mayoritario, con al menos el 51% de la franquicia, y prevé asumir el control total en 2028, en una transacción que podría elevar la valoración global hasta los $7.300 millones.

Originario de Massachusetts y con formación académica en Dartmouth College y en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Bill Chisholm dirige la firma californiana Symphony Technology Group. Su consorcio, que ahora pasará a liderar la propiedad de los Boston Celtics, cuenta también con la participación de los empresarios locales Rob Hale —actual accionista del equipo— y Bruce Beal Jr, informó la agencia Associated Press.

La operación marca el fin de una extensa era encabezada por Wyc Grousbeck, quien adquirió a los Cceltics en 2002 por tan solo $360 millones. Bajo su conducción, la franquicia conquistó los campeonatos de 2008 y 2024, elevando a 18 el número total de títulos, la mayor cifra en la historia de la NBA.

La puja por la franquicia atrajo al menos a otros dos grupos interesados. Entre ellos figuraba el liderado por Steve Pagliuca, antiguo socio minoritario de los Celtics, que tras perder la disputa por la compra anunció su intención de adquirir las Connecticut Sun de la WNBA por $325 millones y trasladarlas a Boston, propuesta que hasta ahora no cuenta con el aval de la liga femenina.