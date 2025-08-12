MLB: el colombiano José Quintana logra su décima victoria con los Cerveceros

José Quintana de los Cerveceros de Milwakee Captura MLB .

Publicado por Carlos Dominguez 12 de agosto, 2025

Los Cerveceros de Milwaukee continúan con su paso arrollador en las Grandes Ligas y este lunes vencieron 7x1 a los Piratas de Pittsburgh en el American Family Field de Milwaukee, con el colombiano José Quintana logrando su décima victoria de la temporada.

Quintana, de 36 años y en su decimoctavo partido del año, trabajó seis entradas en las que permitió tres hits y una carrera.

En su primera campaña con Milwaukee, Quintana suma su sexta temporada con por lo menos diez victorias desde su debut en las Grandes Ligas en 2012 con los Medias Blancas de Chicago.

El lunes, el sudamericano tuvo el respaldo de 11 imparables de la ofensiva de los Cerveceros, incluidos dos del venezolano William Contreras, que también impulsó su carrera 53 en 2025.

Milwaukee mejora su récord a 74 triunfos y 44 derrotas y es el mejor equipo de Las Mayores.

Los Yankees dejan en el terreno a los Mellizos

En otro resultado de la jornada, los Yankees de Nueva York derrotaron 6x2 a los Mellizos de Minesota con un jonrón al jardín central de Giancarlo Stanton.

Aaron Judge registró apenas su cuarto hit en los últimos siete partidos bateando para un promedio de .182, sin jonrones.

Los Phillies derrotan a los Rojos de Cincinnati

Por otra parte, el panameño Edmundo Sosa anotó una de cuatro carreras de los Phillies de Filadelfia en la octava entrada en la victoria 4x1 sobre los Rojos de Cincinnati.

Los Phillies llegan a 69 triunfos en la temporada y se mantienen como líderes indiscutibles de la división Este en la Liga Nacional.

Los Reales de Kansas se imponen sobre los Nacionales

En su tercer triunfo en los últimos cinco partidos, los Reales de Kansas City derrotaron 7x4 a los Nacionales de Washington.

El venezolano Salvador Pérez conectó su jonrón 21 de la temporada con un batazo al jardín izquierdo en el sexto episodio.

Pérez, de 35 años, llega a 695 carreras anotadas, 294 cuadrangulares y 984 carreras impulsadas.

El dominicano Carlos Estévez cerró la puerta para Kansas City asegurando su trigésimo salvamento de la temporada, solo superado en ese apartado por Robert Suárez, de San Diego, con 32.

Los Astros dejan en el terreno a los Medias Rojas

En el regreso del puertorriqueño Carlos Correa a Houston, los Astros derrotaron 7x6 a los Medias Rojas de Boston.

Correa, de 30 años y quien disputó siete temporadas con Houston, conectó un sencillo remolcador.

Alex Bregman, quien también regresaba a esta ciudad de Texas pero con Boston, disparó su decimoquinto jonrón de la temporada.

Los Padres vencen a los Gigantes de SF

El venezolano Freddy Fermín conectó su cuarto jonrón de 2025 en la victoria 4x1 de los Padres de San Diego sobre los Gigantes de San Francisco.

San Diego marcó la diferencia en una séptima entrada de tres carreras.

Los Angelinos se imponen sobre los Dodgers

En el cierre de la jornada, los Angelinos derrotaron 7x4 a los Dodgers en derbi de Los Ángeles.

El astro japonés Shohei Ohtani conectó su jonrón 42 de la temporada pero no fue suficiente para evitar la derrota de los Dodgers.

El colombiano Gustavo Campero dio la mala noticia para los Angelinos al salir en camilla por una lesión en la pierna izquierda que sufrió al intentar impedir un jonrón de Max Muncy en el jardín derecho.