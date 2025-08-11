TKO, matriz de la UFC, y Paramount firman un acuerdo valorado en $1.100 millones anuales

Publicado por Alejandro Baños 11 de agosto, 2025

TKO Group Holdings, Inc. (TKO) -matriz de la Ultimate Fighting Championship (UFC)- y Paramount firmaron un acuerdo para que el conglomerado mediático retransmita todas las peleas y eventos de la compañía a partir de 2026.

Ambas partes pactaron un contrato valorado en unos 1.100 millones de dólares anuales que tendrá una duración de siete años, hasta 2033.

A través de un comunicado conjunto, directivos de TKO y de Paramount subrayaron la importancia que tiene este acuerdo para cada uno, coincidiendo en que es "histórico".

"No podría estar más emocionado por unir fuerzas con Dana, Ari y Mark. Rara vez surgen oportunidades para asociarse en exclusiva con una potencia deportiva mundial como UFC, una organización con un reconocimiento, una escala y un impacto cultural extraordinarios a nivel mundial", señaló el presidente y CEO de Paramount, David Ellison. "Los deportes en directo siguen siendo una piedra angular de nuestra estrategia global, ya que impulsan el compromiso, el crecimiento de suscriptores y la fidelidad a largo plazo, y la incorporación de los eventos imprescindibles de UFC a nuestras plataformas durante todo el año es un gran logro".

"Este es un momento histórico y un acuerdo trascendental para UFC, que consolida su posición como activo deportivo mundial por excelencia", expuso, por su parte, Ariel Emanuel, presidente ejecutivo y director ejecutivo de TKO. "Nuestra trayectoria de una década con UFC se ha caracterizado por un crecimiento y una expansión continuos, y este acuerdo es una importante materialización de nuestra estrategia".

El próximo año, la UFC tiene programados 13 eventos numerados destacados y 30 Fight Nights, que serán retransmitidos en directo a través de la plataforma de streaming Paramount+. Otros eventos serán emitidos en CBS.