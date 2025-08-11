De Paul debuta con el Inter Miami en la MLS con una dolorosa goleada ante Orlando

Publicado por Israel Duro 11 de agosto, 2025

Rodrigo de Paul vivió una dolorosa y caliente bienvenida a la MLS. El centrocampista argentino debutó en la liga estadounidense encajando junto a sus compañeros una contundente goleada (4-1) en el derbi de Florida ante el Orlando City en un intenso derbi de Florida. La ausencia de Lionel Messi, que sigue recuperándose de su lesión, se dejó notar sobre el césped del Inter&Co Stadium.

Ante la ausencia del astro argentino, fue Luis Muriel la estrella de la noche. El delantero colombiano anotó dos tantos, uno nada más comenzar el partido (minuto 2) y otro, apenas cinco minutos después del descanso (min. 50), que obligaron al Inter a ir a remolque. Completaron la paliza el argentino Martín Ojeda (58) y el croata Mario Pasalic (88) completaron la paliza.

El Inter Miami pareció responder bien al tempranero gol de Muriel, y apenas tres minutos después del golpe, el italiano Yannick Bright consiguió subir las tablas al marcador temporalmente. Sin embargo, Las Garzas acusaron la ausencia por segundo juego seguido de Messi, al que Mascherano espera tener recuperado de su lesión muscular para los cuartos de final de la Leagues Cup del 20 de agosto frente al Tigres mexicano.

Mascherano: "Hoy hubo un solo equipo"

El argentino De Paul, flamante fichaje del equipo que entrena Javier Mascherano, jugó su primer partido en la MLS después de haberse estrenado con la camiseta rosa en tres partidos de la Leagues Cup.

"Hoy hubo un solo equipo. No jugamos con la intensidad que se necesitaba este partido y nos superaron del primer al último minuto", lamentó El Jefecito en una conferencia de prensa en la que fue muy crítico con la actitud de sus jugadores.

Estamos "muy dolidos y muy preocupados. Si realmente queremos competir este no es el camino", alertó el timonel argentino. "Como líder de este grupo me duele mucho dar la imagen que dimos hoy".

Miami cae hasta la sexta plaza por la derrota

La derrota desciende un escalón a Miami hasta la sexta plaza de la Conferencia Este con 42 puntos. Las Garzas, sin embargo, han disputado tres partidos menos que el líder del sector, Philadelphia Union, que tiene 51 puntos.

Orlando, cuarto con 44 y también clasificado a las eliminatorias de la Leagues Cup, encarriló su triunfo a los 95 segundos de juego, cuando el veterano Muriel atravesó en carrera el corazón de la defensa visitante, recibió una precisa asistencia de Ojeda y batió por debajo de las piernas al arquero argentino Oscar Ustari.

Sólo tres minutos después Bright igualó el marcador con su primera diana con la camiseta de Miami, en una fulminante volea desde el borde del área.

Un partido lleno de duras entradas y protestas

Pasada la media hora, el partido se embarró con una sucesión de duras entradas y protestas que derivó en el que el árbitro mostrara hasta cinco tarjetas amarillas antes del descanso.

De Paul, que tuvo una gris actuación, probó fortuna con un disparo desviado desde fuera del área al inicio de la segunda mitad.

El duelo se decantó después del lado de Orlando con los tantos de Muriel, en una acción individual tras servicio de córner, y Ojeda, con un potente disparo al primer palo. La fiesta en Orlando fue completa cuando Mario Pasalic aprovechó la pasividad de la defensa del Inter para anotar el cuarto gol para la escuadra que dirige el colombiano Oscar Pareja.

Derrota de Cincinatti y victoria de los NY Bulls

En otros resultados de la jornada 26 de la MLS, el FC Cincinnati, segundo clasificado del Este, perdió 1-0 en su cancha frente al Charlotte con un solitario gol del marfileño Wilfried Zaha. En el minuto 85, la ex estrella del Crystal Palace aprovechó un rebote en el área local para conectar una vistosa volea que entró ajustada al primer palo.

Por su lado el New York Red Bulls, vigente subcampeón de la liga, venció 2-1 al Real Salt Lake con un doblete de Eric-Maxim Choupo-Moting. El camerunés erró un penalti en el minuto 84 al lanzarlo a lo Panenka a las manos del arquero brasileño Rafael Cabral pero se redimió al marcar el tanto de la victoria, también de pena máxima, en el 90+9.