La NBA da el primer paso para expandirse... con México en su mira

Publicado por Alejandro Baños 22 de julio, 2025

La NBA tiene planes para no estancarse y para sanar las heridas que dejan las críticas recibidas en los últimos años. Entre esas ideas, hay una que lleva años en la mente de los máximos dirigentes de la mejor liga de baloncesto del mundo y que comienza a cobrar fuerza: la expansión de franquicias.

La Junta de Propietarios de la NBA abordó esta cuestión en una reunión celebrada este martes en Las Vegas (Nevada), en la que, por primera vez de manera oficial, discutieron sobre la posibilidad de que la nómina de equipos se amplíe en los próximos años.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, fue el encargado de hacer públicas las intenciones de los propietarios, afirmando que la propuesta ya está sobre la mesa y que se irá analizando según avance el tiempo.

"Hay un paso significativo ahora en que nos comprometemos en este análisis profundo. Es algo para lo que no estábamos preparados antes. Pero más allá de esto, es realmente el primer día de este análisis. En cuanto a precio, posible calendario, es demasiado pronto", señaló Silver en una conferencia de prensa posterior a la asamblea.

Sin embargo, el comisionado de la NBA no quiso dar detalles sobre si la opinión de la Junta de Propietarios es unánime en cuanto a la entrada de nuevos equipos en la liga.

"No hubo una sensación en la sala de que la gente estuviera tomando partido. Se formó un consenso rápidamente de que la administración de la liga tenía que hacer este trabajo (...) El apetito en la sala lo definiría más bien como curiosidad", agregó Silver. "Vamos a ser lo más minuciosos posible y a examinar todas las cuestiones potenciales".

Las Vegas, Seattle, Pittsburgh... ¿Hacia dónde se expandirá la NBA?

La última vez que la liga se expandió fue en 2004. El ingreso en la mejor liga de baloncesto del mundo de los Charlotte Bobcats (hoy, Charlotte Hornets) estableció la actual composición de la NBA, con 30 franquicias repartidas equitativamente en dos conferencias (Este y Oeste).

Desde hace años se especula con la posibilidad de dar acceso a una nueva franquicia a la liga. Por consiguiente, hay una lista de ciudades que aspiran a ser la elegida y tener su propia representación en la NBA.

La principal candidata es la ya mencionada Las Vegas. La ciudad del pecado se perfila como la gran favorita para tener su nombre en la lista de franquicias de la NBA próximamente. Atraer, atrae, sabiendo que la liga ha realizado diferentes eventos en Las Vegas en los últimos años. Ejemplos son esta última reunión de la Junta de Propietarios o la celebración de las semifinales y la final de la NBA Cup 2024.

Mientras que en la WNBA Las Vegas sí tiene representación (Las Vegas Aces), en la NBA jamás en la historia la ha tenido.

Otra es Seattle. A diferencia de Las Vegas, la ciudad más poblada del estado de Washington sí sabe lo que es disfrutar del espectáculo que ofrece la NBA: los Seattle SuperSonics fueron partícipes de la liga -incluso ganaron un Anillo- durante algo más de cuatro décadas, hasta que en 2008 se mudó a Oklahoma City para transformarse en los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA. Desde entonces se anhela con su regreso a la liga y volver a contar con grandes jugadores como en su momento tuvieron: Gary Payton, Shawn Kemp, Jack Sikma o Ray Allen vistieron la camiseta de los Sonics. Incluso Kevin Durant, durante su primera temporada como profesional.

El propio Silver cree que Seattle es "un mercado increíble"; respuesta que dio cuando se le preguntó sobre el posible regreso de la ciudad a la NBA.

En la pizarra también aparece el nombre de Pittsburgh, aunque tendría opciones inferiores a Las Vegas o Seattle. La ciudad de Pensilvania contó con una franquicia en la NBA en su momento: los Pittsburgh Ironmen, que disputaron la temporada 1946-1947.

El deseo de Silver: una franquicia en México

Pero también existe la posibilidad de que la NBA se expanda con franquicias de ciudades extranjeras. En estos momentos únicamente hay un equipo cuya base está fuera del territorio estadounidense: los Toronto Raptors (Canadá), que lograron ganar el Anillo en la temporada 2018-2019. Anteriormente, los Vancouver Grizzlies formaron parte de la liga entre 1995 y 2001, hasta que se mudó a Tennessee para convertirse en los Memphis Grizzlies.

Entre las ciudades no estadounidenses que están en las quinielas aparecen dos canadienses y una mexicana. Vancouver podría regresar a la NBA décadas después de su adiós, mientras que Montreal es la otra ciudad que figura como futurible. Al sur, el nombre de Ciudad de México gana fuerza, y más sabiendo que ya cuenta con un equipo en la NBA G League -la liga de desarrollo-: los Capitanes de Ciudad de México.

Sobre la capital mexicana, Silver no escondió su deseo de que la NBA se expandiese a México. "Estamos muy felices con Capitanes y cómo se trabaja aquí. Ha sido un éxito para los dueños y los jugadores. Juegan aquí y estamos felices. En cuanto a una franquicia de NBA, es algo que me gustaría, pero no estamos ahí. Estamos estudiando. Ya estamos en Canadá y Ciudad de México sin duda estaría arriba en la lista, pero no está en nuestros planes aún", dijo el comisionado de la NBA durante una conferencia celebrada en noviembre del año pasado, en declaraciones recogidas por ESPN.

"Me encantaría tener un equipo aquí y sería el equipo de México, no solo de la ciudad. Capitanes fue el primer paso y la primera experiencia para nosotros para operar aquí. Hay que ver muchas cosas", añadió.