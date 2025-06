Mundial de Clubes: PSG y Bayern de Múnich avanzan tras despachar al Inter Miami y el Flamengo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de junio, 2025

El PSG de Luis Enrique y el Bayern de Múnich de Vincent Kompany se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial de Clubes el próximo sábado, tras despachar al Inter Miami y al Flamengo de Brasil respectivamente.

En un desarrollo apabullante, el campeón de la UEFA Champions League no tuvo piedad ante la escuadra de Leo Messi, Luis Suárez, Javier Mascherano y compañía; propinándole un 4-0 brutal que fue firmado en la primera mitad del compromiso gracias a los tantos de João Neves (6’, 39’), Tomás Avilés en contra (44’) y Achraf Hakimi (45+3’).

A pesar de verse ampliamente superados por el conjunto parisino, el Inter Miami completó una actuación bastante digna en la segunda mitad, presionando mejor al equipo de Luis Enrique y creándole peligro a un Donnarumma que tuvo que esforzarse en un par de ocasiones para salvar el ‘cero’ en su arco. El italiano, incluso, logró atajarle un remate de cabeza a Leo Messi, quien tuvo una correcta actuación contra su exequipo.

El astro argentino, que lideró al Inter Miami hasta los octavos de final, demostró vigencia y que aún tiene piernas para el máximo nivel a tan solo un año de la próxima Copa del Mundo de selecciones.

Tras la contundente victoria del PSG, llegó el turno del plato fuerte del día: Bayern vs. Flamengo, dos de los mejores equipos del torneo.

El mengão, que había ganado el Grupo D tras imponerse al Chelsea, completó un partido competitivo ante uno de los mejores equipos del fútbol europeo. Sin embargo, la jerarquía de Harry Kane, Manuel Neuer y Joshua Kimmich inclinaron claramente la balanza para los bávaros.

Tan solo en los primeros minutos de compromiso, Bayern se puso en ventaja gracias a un inoportuno gol en contra del chileno Erick Pulgar y un golazo de Kane desde fuera del área con su pierna zurda.

A pesar del 0-2 madrugador, Flamengo se recuperó y, a través de Gerson, Plata y Jorginho, empezó a meter al Bayern en su propio campo, obligando a Neuer a intervenir en varias ocasiones, incluyendo una atajada fenomenal contra Luiz Araújo al minuto doce.

Al 33’, después de tanto insistir, Flamengo finalmente descontó gracias a un sablazo del capitán Gerson, quien calzó una pelota botando al borde del área e hizo estallar a toda la grada del Hard Rock Stadium de Miami.

Lamentablemente para el ‘mengão’, Bayern nuevamente volvió a golpear con un remate desde fuera del área. Leon Goretzka, quien se estaba viendo superado, probó suerte a los 41’ del primer tiempo y, gracias a un paso en falso del guardameta Agustín Rossi, su remate encontró fácilmente portería.

Flamengo nuevamente tuvo que correr desde atrás y, gracias a su insistencia, se encontró con una nueva chance: un penal por mano de Olise a los 54’ que Jorginho transformó en gol.

No obstante, tal y como sucedió en el primer tiempo, en el mejor momento del Flamengo, Bayern golpeó. En otra acción desafortunada, el conjunto brasileño quedó expuesto en salida y un sabio Joshua Kimmich se tomó un segundo más para descolocar a la defensa del mengão y habilitar a un solitario Kane que no tuvo piedad para sentenciar a Rossi.

Ahora, PSG y Bayern se medirán en un cruce que podría ser perfectamente una final anticipada. La otra eliminatoria segura de los cuartos de final será entre Palmeiras —único representante de Sudamérica con vida junto a Fluminense— y Chelsea.

Los siguientes compromisos de los octavos de final serán, justamente, Inter de Milán vs. Fluminense, Manchester City vs. Al Hilal, Real Madrid vs. Juventus y Borussia Dortmund vs. Monterrey —el último representante de Centroamérica que sigue en el torneo.