Oficial: el próximo All-Star Game de la NBA medirá a EEUU contra el Resto del Mundo

Era un secreto a voces. Y más sabiendo las críticas que tuvo en su última edición. El próximo All-Star Game de la NBA, uno de los espectáculos deportivos más queridos por los aficionados al baloncesto y al deporte en general, enfrentará a un equipo conformado por jugadores estadounidenses contra otro compuesto por jugadores nacidos en el resto del mundo.

La noticia fue confirmada por el comisionado de la NBA, Adam Silver, durante una entrevista en el programa Breakfast Ball de Fox Sports.

"El próximo año, como parte de los nuevos contratos de TV, el All Star vuelve a NBC y resulta que el próximo año será en medio de los Juegos Olímpicos de Invierno: qué mejor momento para presentar un formato de Estados Unidos contra el mundo", respondió Silver.

Lo que no aclaró es cómo será el formato, si bien la repetirá la fórmula de este año o innovará. Eso sí, dijo que tomó nota del éxito que supuso el 4 Nations de la NHL.

"Todavía no sé exactamente cuál será el formato. Presté mucha atención a lo que hizo la NHL, que fue un gran éxito", señaló el comisionado de la NBA.

Críticas al NBA All-Star Game 2025

Este año, la NBA decidió modificar su juego más deslumbrante para hacerlo más novedoso y moderno. Con las expectativas de que atrajese una mayor admiración, no fue así y a la mejor liga de baloncesto del mundo le salió el tiro por la culata. El All-Star Game 2025 suscitó un número mayor de críticas que de alabanzas porque perdió ese espectáculo que tradicionalmente acostumbraba a ofrecer y dejó un duelo de más intensidad, como si se tratase de un enfrentamiento de la temporada regular o de los Play-offs.

En esta ocasión, para hacer olvidar el disparatado All-Star Game 2024 -en el que se recuperó el formato original de Este contra Oeste tras varios años siendo diferente, pero que fue muy juzgado por el resultado final (211-186)-, la NBA presentó un modelo diferente para esquivar las críticas. Pero no lo logró.

Los jugadores defienden la idea

Antes de que se hiciera oficial, algunos jugadores respaldaron la idea de que el próximo All-Star Game fuese un EEUU contra Resto del Mundo. Uno fue el griego Giannis Antetokounmpo.

"Me encantaría. Oh, me encantaría. Creo que sería el formato más interesante y emocionante. Seguro que me enorgullecería. Siempre compito, pero creo que eso me dará un poco más de jugo extra para competir, como tener a Shai, Jokić, Luka, Wemby, Towns, Sengun. ... Jugar contra los mejores jugadores de Estados Unidos, creo que sería divertido", dijo la estrella de los Milwaukee Bucks.

En la misma linea se posicionó el mejor jugador de los San Antonio Spurs. Victor Wembanyama, francés, afirmó: "Me encantaría. Mi opinión es que tiene más sentido. Habría más en juego".