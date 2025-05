Scheffler frena a Rahm para conquistar su primer Campeonato de la PGA

Publicado por Víctor Mendoza 19 de mayo, 2025

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del golf mundial, resistió este domingo un ataque final del español Jon Rahm para conquistar el Campeonato de la PGA, tercer título de Grand Slam de su carrera.

El estadounidense, de 28 años, celebró en Charlotte (Carolina del Norte) su primera gran victoria fuera del Masters de Augusta, que ganó en 2022 y 2024.

Habitualmente impasible, Scheffler se desahogó al acertar el último putt en el campo de Quail Hollow, fundiéndose emocionado en un abrazo con su caddie y arrojando su gorra contra el césped.

El número uno mundial finalizó con un acumulado de 273 golpes (11 bajo par) y una amplia ventaja de cinco golpes sobre sus compatriotas Bryson DeChambeau, Harris English y Davis Riley.

Scheffler había comenzado la última jornada con tres golpes de ventaja en el liderato pero su triunfo corrió serio peligro cuando, llegado al ecuador del recorrido, Rahm lo atrapó en la cima de la tabla.

Inusualmente errático, Scheffler trastabilló con tres bogeys en la primera mitad de la vuelta y Rahm, que venía volando por Quail Hollow desde el sábado, lo alcanzó con sus tres birdies entre los hoyos 8 y 11.

Scheffler, un jugador reconocido por frialdad, respondió al desafío con un providencial birdie en el hoyo 10 mientras a Rahm se le escapaba otro por centímetros en el 13.

Al perder la pista del líder, el español se vino abajo en la parte final de su recorrido con un bogey y dos doble bogeys en los últimos tres hoyos.

"Sabía que iba a ser un desafiante día. Finalizar un Grand Slam siempre es difícil", reconoció Scheffler. "Hice un buen trabajo siendo paciente en los primeros nueve hoyos porque no tuve mi mejor juego, y di un paso adelante en los últimos nueve (...) Estoy muy orgullos de cómo luché esta semana".

Jon Rahm: "Estuvo muy cerca"

Rahm finalizó en el octavo lugar, a siete golpes de la cabeza, pero se mostró satisfecho por haber peleado por su primer trofeo 'Major' desde el Masters de 2023.

"Estuvo muy cerca. Dios, hacía tiempo que no me divertía tanto en un campo de golf", declaró la figura del circuito saudita LIV Golf. "El resultado es horrible, pero en cuanto a sensaciones no estuve tan lejos. Hay mucho positivo que sacar de esta semana".

El venezolano Jhonattan Vegas, sorprendente líder del torneo en las dos primeras rondas, tuvo un sólido recorrido de 72 golpes (+1) que lo dejó en el quinto puesto compartido con -5, su mejor resultado en un Grand Slam a sus 40 años.

El chileno Joaquín Niemann brilló aún más el domingo con una tarjeta de 68 golpes (-3) que lo aupó al octavo lugar con -4, metiéndose por primera vez en el top-10 de un 'Major' en su carrera.

El colombiano Nico Echavarría, por su parte, se despidió con una vuelta de 73 golpes (+2) que lo descendió al puesto 41 con +2.

La compañía de Woods y Nicklaus

La victoria de Scheffler alarga la hegemonía de golfistas estadounidenses en el Campeonato de la PGA, el segundo torneo de Grand Slam de los cuatro del calendario tras el Masters de Augusta.

El último extranjero en coronarse fue el australiano Jason Day en 2015.

Scheffler, ganador de 15 títulos de la PGA, fue uno de los pocos aspirantes que se mantuvo sólido en las dos imprevisibles primeras rondas dominadas por Jhonattan Vegas, primer venezolano en liderar un Grand Slam en la historia.

El principal damnificado fue Rory McIlroy, considerado gran favorito al título tras su triunfo en Augusta el mes pasado. El norirlandés se marchó de Charlotte en el puesto 47 (+3) sin participar en ninguna conferencia de prensa en las cuatro rondas.

Este triunfo abrillanta el gris inicio de temporada de Scheffler, en el que tuvo que recuperarse del corte en la mano derecha que se hizo cuando preparaba la cena de la pasada Navidad.

Su primera victoria del año se hizo esperar hasta la CJ Cup Byron Nelson de principios de este mes.

Ahora ha unido su nombre al de los legendarios Tiger Woods y Jack Nicklaus como los únicos golfistas que, en los últimos 80 años, han ganado al menos tres coronas de Grand Slam y un total de 15 títulos antes de cumplir los 29 años.

Los diez últimos ganadores del Campeonato de la PGA

A continuación los últimos diez ganadores del Campeonato de la PGA, el segundo torneo de Grand Slam de la temporada del golf masculino, que concluyó el domingo en Charlotte (Carolina del Norte) con el triunfo del estadounidense Scottie Scheffler.

2025: Scottie Scheffler (USA)

2024: Xander Schauffele (USA)

2023: Brooks Koepka (USA)

2022: Justin Thomas (USA)

2021: Phil Mickelson (USA)

2020: Collin Morikawa (USA)

2019: Brooks Koepka (USA)

2018: Brooks Koepka (USA)

2017: Justin Thomas (USA)

2016: Jimmy Walker (USA)

Los golfistas con más títulos del Campeonato de la PGA:

Jack Nicklaus (USA) 5 (1963, 1971, 1973, 1975, 1980)

Walter Hagen (USA) 5 (1921, 1924, 1925, 1926, 1927)

Tiger Woods (USA) 4 (1999, 2000, 2006, 2007)

Brooks Koepka (USA) 3 (2018, 2019, 2023)

Sam Snead (USA) 3 (1942, 1949, 1951)

Gene Sarazen (USA) 3 (1922, 1923, 1933)

Los golfistas con más títulos de Grand Slam:

Jack Nicklaus (USA) 18 (6 Masters de Augusta, 5 Campeonato de la PGA, 4 Abierto de Estados Unidos, 3 Abierto Británico)

Tiger Woods (USA) 15 (5 + 4 + 3 + 3)

Walter Hagen (USA) 11 (0 + 5 + 2 + 4)

Ben Hogan (USA) 9 (2 + 2 + 4 + 1)

Gary Player (USA) 9 (3 + 2 + 1 + 3)