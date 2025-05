NBA: los Celtics resisten ante los Knicks y los ‘Wolves’ eliminan a los Warriors

Publicado por Virginia Martínez 15 de mayo, 2025

Los Minnesota Timberwolves avanzaron este miércoles a la final de la Conferencia Oeste de la NBA con un triunfo contundente por 121-110 ante los Golden State Warriors, que finiquitó la eliminatoria 4-1. Mientras tanto, en la Conferencia Este, los Boston Celtics se rebelaron a la eliminación y vencieron por un rotundo 127-102 a los New York Knicks y se acercaron 3-2 en esta serie de semifinales.

El lesionado Stephen Curry, la superestrella de los Warriors, asistió con resignación desde el banco a la despedida de su equipo de los playoffs, a los que clasificaron a través del Play-In después de obtener una gran racha de victorias desde la llegada de Jimmy Butler, quien no pudo incidir en la eliminatoria ante Minnesota en parte por sus problemas físicos arrastrados desde la serie ante Rockets.

Los Timberwolves, con 29 puntos de Julius Randle, la figura del partido; y 22 de Anthony Edwards, la estrella indiscutible de Minnesota; jugarán por segundo año consecutivo la final del Oeste tras su derrota de 2024 frente a los Dallas Mavericks (4-1).

Su rival saldrá de la otra semifinal entre los Denver Nuggets y los Oklahoma City Thunder, que tienen una ventaja de 3-2.

Los ‘Wolves’, a pesar de que no se enfrentaron a Curry, demostraron ante los Warriors que son uno de los mejores proyectos de la NBA y uno de los equipos mejor armados de la competición.

Boston gana una vida más

Los vigentes campeones, que jugaban su primer partido desde la grave lesión de su estrella, Jayson Tatum, evitaron despedirse de la temporada frente a sus aficionados y volverán a Nueva York el viernes para el sexto partido.

El ganador de esta eliminatoria enfrentará en la final del Este a los Indiana Pacers, que tumbaron a los Cleveland Cavaliers, el mejor equipo del sector en la fase regular.

Con su equipo contra la pared, el base Derrick White (34 puntos) y el alero Jaylen Brown (26 tantos y 12 asistencias) tomaron el testigo de Tatum en el ataque de Boston.

"Esta noche fue fantástica. Jugamos como equipo, con contribuciones de todos", dijo Brown antes de enviar un mensaje de apoyo a su socio Tatum. "Esta es para JT. Que te recuperes, hermano".

Tatum, seis veces All-Star, se rompió el tendón de Aquiles derecho en el cuarto partido del lunes, un golpe casi definitivo para las aspiraciones de los Celtics de revalidar el título.

"Sea lo que sea que tengamos que superar, no hay grupo de chicos con el que prefiriera pasar por ello", manifestó el entrenador Joe Mazzulla sobre la reacción de los campeones.

"Nos dieron otra oportunidad de jugar", señaló. "Nunca quieres quedarte sin ninguno de tus jugadores, especialmente sin uno de los mejores. Pero independientemente de quién esté fuera, cada uno da un paso adelante y desempeña su papel".

En su turno, Tom Thibodeau lamentó la falta de contundencia que mostraron los Knicks para sellar su boleto a la final del Este, a la que no se clasifican desde 2000.

"Tuvimos una ventaja al principio del segundo cuarto y no jugamos fuerte con la ventaja y en el inicio del tercer no jugamos bien. No nos podemos permitir esto", lamentó el entrenador neoyorquino.