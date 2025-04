Los Lakers pierden ante Minnesota y se asoman al precipicio en los playoffs de la NBA

Publicado por Víctor Mendoza 27 de abril, 2025

En un final de infarto, Los Angeles Lakers de LeBron James y Luka Doncic cayeron el domingo 116-113 ante los Minnesota Timberwolves, que se avanzaron 3-1 en esta primera ronda de la Conferencia Oeste en la NBA.

En el Este, los New York Knicks y los Boston Celtics también tomaron ventajas de 3-1 en sus series sobre los Detroit Pistons y los Orlando Magic.

Para los Lakers, los 38 puntos de Doncic y los 27 tantos y 12 rebotes de LeBron fueron insuficientes ante los jóvenes y hambrientos Timberwolves que comanda Anthony Edwards, que llegó a 43 puntos.

La franquicia angelina necesita ahora ganar tres partidos consecutivos para avanzar a las semifinales de conferencia, comenzando por el del miércoles en Los Ángeles.

Los equipos que se han visto en desventaja 3-1 únicamente han ganado sus eliminatorias en 13 de 288 ocasiones (4%) en toda la historia de los playoffs.

LeBron, de 40 años, y Doncic, muy limitado en el juego del viernes por problemas estomacales, se mantuvieron en pista durante 46 de los 48 minutos de partido.

JJ Redick mantuvo el mismo quinteto en pista durante toda la segunda parte en un intento por regresar a Los Ángeles con la eliminatoria igualada.

"Tuvimos muy buenas oportunidades, no creo que la fatiga tuviera nada que ver. Simplemente fallamos tiros claros", afirmó LeBron en una sombría rueda de prensa.

"Sin duda es decepcionante, pero aún no hemos perdido nada. Gana el primero que llega a cuatro victorias y tenemos que seguir creyendo", recalcó de su lado Doncic.

"Hoy me sentí mejor, no hay excusa para no ganar este partido", subrayó el esloveno, que se está estrenando en una postemporada con el uniforme oro y púrpura.

Edwards decide

Doncic encabezó la primera carga en Minneapolis con 13 puntos en los 11 minutos iniciales, pero los Timberwolves resistieron el embate de la mano de Edwards y Julius Randle (25 tantos).

Reaves (17 puntos) y Rui Hachimura (23) se sumaron después a la batalla para unos Lakers que iniciaron el último cuarto con una ventaja de 94-84.

Pero Edwards, con dos triples seguidos, devoró esa distancia y el partido se definió en un taquicárdico cierre en el que Doncic y LeBron cometieron errores clave.

En la secuencia definitiva, con Minnesota un punto arriba, LeBron erró un pase que fue robado por Jaden McDaniels y cometió una falta a Edwards que los árbitros marcaron a diez segundos del final tras revisar las imágenes.

El escolta convirtió los tiros libres y Reaves erró un triple desde la esquina sobre la bocina que hubiera forzado la prórroga.

"Llevo toda la vida soñando con esto, con estar en estas situaciones", subrayó Edwards, de 23 años, una de las grandes estrellas jóvenes de la NBA.

Knicks gana con error arbitral

En Detroit, los New York Knicks derrotaron 94-93 a los Pistons en un juego marcado por un error arbitral en la última jugada.

Cade Cunningham, líder de Detroit, erró primero un tiro en suspensión.

Tras una feroz pugna por el rebote, la pelota le llegó en la esquina a su compañero Tim Hardaway Jr, que falló un triple sobre la bocina después de ser aparentemente desequilibrado por su marcador, Josh Hart.

Los árbitros no apreciaron falta en la acción de Hart y dieron por concluido el partido en medio de los intensos reclamos del entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff.

David Guthrie, árbitro principal, reconoció tras revisar las imágenes que la acción de Hart merecía ser señalada como falta.

Por los Knicks Jalen Brunson firmó 32 puntos y 11 asistencias y Karl-Anthony Towns otros 27 tantos con 5 triples, uno de ellos para darle la ventaja definitiva a Nueva York a falta de 47 segundos.

Cunningham firmó su primer triple doble en postemporada con 25 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para los Pistons, que siguen sin ganar un partido de playoffs como locales desde 2008.

Celtics reaccionan en Orlando

Los Knicks se colocaron así con una ventaja global de 3-1, la misma que adquirieron los Boston Celtics con su triunfo del domingo 108-97 frente a los Orlando Magic.

Tras el tropiezo del viernes, Jayson Tatum se hizo con los mandos de los Celtics con 37 puntos y 14 rebotes en un partido igualado en el que ningún equipo superó los nueve tantos de ventaja.

El dominicano Al Horford, de 38 años, fue el baluarte defensivo de los vigentes campeones con 6 puntos, 6 rebotes y 5 tapones.

Únicamente otro jugador, el legendario Kareem Abdul-Jabbar, había colocado cinco tapones en un partido de playoffs cumplidos los 38 años.

Los Magic volvieron a depender en exceso de sus dos figuras, Paolo Banchero (31 puntos) y Franz Wagner (24), y acudirán sin margen de error al quinto partido del martes