Alcaraz supera a Davidovich y jugará la final de Montecarlo ante Musetti

Publicado por Virginia Martínez 13 de abril, 2025

(AFP) El N.3 de la ATP, el español Carlos Alcaraz, se clasificó este sábado para su primera final en el Masters 1000 de Montecarlo, tras superar en semifinales a su compatriota Alejandro Davidovich (N.42) en dos sets, por 7-6 (7/2) y 6-4), y jugará por el título ante Lorenzo Musetti (N.16).

Antes de esta edición del torneo monegasco, Alcaraz había perdido el único partido que había disputado en el Principado: fue contra el estadounidense Sebastian Korda en tres sets en la primera ronda de 2022.

Ausente por lesión en 2023 y 2024, Alcaraz no alcanzaba una final de un Masters 1000 desde su victoria en Indian Wells el año pasado.

"Ha pasado bastante tiempo", admitió Alcaraz en la entrevista a pie de pista.

"He tenido que ser paciente y creer que este momento iba a volver. En ocasiones la gente no es paciente, desea que llegue a la final en cada torneo. Me alegra darles la oportunidad de volver a verme en una final", añadió un Alcaraz que tiene el título en Róterdam como mejor resultado esta temporada.

En la tierra monegasca, Alcaraz disputará la 23ª final de su carrera y la séptima en un Masters 1.000.

El español tuvo que superar la resistencia de Davidovich, uno de los mejores jugadores del circuito en 2025.