Los Pistons tumban a Knicks en un duelo con aroma a playoffs

Publicado por Virginia Martínez 11 de abril, 2025

Con un Cade Cunningham estelar, los Detroit Pistons vencieron el jueves 115-106 a los New York Knicks en un choque que podría repetirse en la primera ronda de los playoffs de la NBA.

Los Knicks son terceros de la Conferencia Este con un balance de 50 victorias y 30 derrotas y los Pistons sextos (44-36).

Si estas posiciones se mantienen al cierre de la fase regular, el domingo, ambas franquicias se medirán de nuevo en las eliminatorias que arrancan a finales de la próxima semana.

Detroit no se presentaba en los playoffs desde 2019 y no supera una ronda desde 2008. Esta temporada, sin embargo, los 'Bad Boys' han resurgido de la mano de un nuevo entrenador, J.B. Bickerstaff, y un gran líder como Cade Cunningham.

El base, que este año se estrenó en un Juego de las Estrellas, castigó a la defensa de los Knicks con 36 puntos y 8 asistencias, secundado otra vez por el joven pívot Jalen Duren, que firmó 18 tantos y 13 rebotes.

Duren, de 21 años, lució una inmaculada estadística de 9-9 en tiros de campo frente al dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns, que terminó con 25 puntos y 10 rebotes.

El base Jalen Brunson, el faro ofensivo de los Knicks, se quedó en 15 puntos y 5 asistencias y sigue tratando de recuperar su mejor forma tras pasar un mes lesionado.

Indiana se gana localía



En otro de los cuatro partidos del jueves, los Indiana Pacers rescataron un triunfo 114-112 ante los Cleveland Cavaliers, que dieron descanso a sus tres jugadores All-Star: Donovan Mitchell, Darius Garland y Evan Mobley.

Aunque tienen asegurado el primer lugar del Este, los 'Cavs' opusieron una enorme resistencia a unos Pacers que necesitaban el triunfo para asegurar la ventaja de campo en la primera ronda de playoffs.

Con nueve segundos en el reloj, Cleveland dispuso de una última posesión para ganar o forzar el tiempo extra pero el suplente Jaylon Tyson erró un forzado tiro a la media vuelta sobre la bocina.

El base Tyrese Haliburton bordeó el triple doble para los Pacers con 23 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias.

Por su parte, los Atlanta Hawks vencieron 133-109 a los Brooklyn Nets con un recital del francés Zaccharie Risacher.

El joven alero, número uno del pasado Draft, logró la mayor anotación de su primera campaña en la NBA con 38 puntos, 6 triples y 4 rebotes.

En Milwaukee, los Bucks superaron 136-111 a los New Orleans Pelicans con 28 puntos y 11 rebotes de Giannis Antetokounmpo, que no necesitó pisar la cancha en el último cuarto.

En el cierre del programa, Anthony Edwards impulsó con 44 puntos el triunfo de los Minnesota Timberwolves 141-125 frente a los Memphis Grizzlies de Ja Morant, que terminó con 36 tantos.