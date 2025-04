Rose despega en el arranque del Masters de Augusta frente a un sólido Scheffler

El inglés Justin Rose tomó el jueves la cabeza del Masters de Augusta con una excepcional primera ronda que le dio tres golpes de ventaja sobre el estadounidense Scottie Scheffler, principal favorito a enfundarse su tercera chaqueta verde de campeón.

Rose, dos veces subcampeón de este tradicional torneo de golf, integrante del Grand Slam (2015 y 2017), firmó una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, que iguala su mejor actuación en el Augusta National (Georgia) y que por momentos amenazó el récord del campo, fijado en 63 impactos.

"He jugado mucho golf aquí así que igualar mi mejor puntuación es sin duda un logro para mí", afirmó el inglés, de 44 años.

"Creo que he jugado lo suficientemente bien como para ganar este torneo, pero no tengo la chaqueta para demostrarlo", reconoció Rose, quien ha liderado el Masters en cinco ocasiones después de una ronda inicial.

Ganador del Abierto de Estados Unidos de 2013, Rose tuvo a tiro el triunfo en Augusta en 2017 en un desempate que perdió frente al español Sergio García.

Este jueves, el campeón olímpico de Rio de Janeiro-2016 encadenó ocho birdies sin cometer ningún bogey hasta el hoyo final.

Con esta exhibición abrió una pequeña brecha respecto a Scottie Scheffler, que finalizó en 68 golpes (-4) en un recorrido libre de bogeys.

"Siempre que puedas mantener una tarjeta limpia aquí, es algo realmente bueno", se felicitó el número uno mundial.

Imperturbable como es habitual, Scheffler tiene la oportunidad de unirse el domingo a los míticos Tiger Woods, Jack Nicklaus y Nick Faldo como los únicos que han enlazado títulos consecutivos en Augusta.

Scheffler se retiró del campo compartiendo la segunda plaza con el canadiense Corey Conners y el sueco Ludvig Aberg, uno de los jugadores más prometedores a sus 25 años.

El estadounidense Bryson DeChambeau, vigente campeón del US Open, y su compañero del circuito LIV Golf Tyrrell Hatton compartieron la quinta plaza con 69 golpes (-3) en una jornada soleada y con un campo en excelentes condiciones.

Peor suerte corrió Jon Rahm, otro de los 12 representantes de LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudita y encarnizado rival del estadounidense PGA.

El español, campeón en 2023, tuvo un flojo inicio con 75 golpes, (+3), que lo sitúan en el puesto 63 y podrían encaminarlo a otra lucha para superar el corte como la del año pasado.

El norirlandés Rory McIlroy, otro de los candidatos, avanzaba a toda velocidad con un registro de -4 cuando se desenfocó con un par de doble bogeys en los últimos cuatro hoyos que lo dejaron con una tarjeta de 72 golpes (par).

Con ese mismo resultado finalizaron el chileno Joaquín Niemann y el español Sergio García, quien compite en el torneo de Grand Slam número 100 de su carrera.

Por la delegación latinoamericana, el colombiano Nico Echavarría cerró la ronda en el puesto 38 con 73 goles (+1) y el venezolano Jhonattan Vegas en el 63 con 75 (+3).

El veterano argentino Ángel Cabrera, campeón en 2009, terminó con 75 golpes (+3) en su controvertido regreso a Augusta después de pasar dos años en prisión por violencia doméstica.

La anécdota de la jornada la protagonizó el debutante español José Luis Ballester, de 21 años.

En plena competencia, Ballester sintió la necesidad de ir al baño cuando se encontraba alrededor del hoyo 13 y optó por orinar en el famoso canal Rae's Creek de espaldas a los aficionados, que le dedicaron una enorme ovación.

"Probablemente ha sido uno de los aplausos más fuertes que he recibido hoy, así que ha sido divertido", afirmó el español sin mostrar ningún remordimiento. "No fue nada embarazoso para mí. Si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer".

Clasificación tras la primera ronda

-- Clasificación del Masters de Augusta tras la primera ronda (par-72):



65 - Justin Rose (ENG)



68 - Ludvig Aberg (SWE), Scottie Scheffler (USA), Corey Conners (CAN)



69 - Bryson DeChambeau (USA), Tyrrell Hatton (ENG)



70 - Aaron Rai (ENG), Harris English (USA), Akshay Bhatia (USA), Jason Day (AUS)



71 - Cameron Smith (AUS), Min Woo Lee (AUS), Shane Lowry (IRL), Matthew Fitzpatrick (ENG), Viktor Hovland (NOR), Im Sung-Jae (KOR), Fred Couples (USA), Bubba Watson (USA), Brian Harman (USA), Patrick Reed (USA), Max Greyserman (USA), Michael Kim (USA), Daniel Berger (USA), Denny McCarthy (USA), Davis Thompson (USA), Matt McCarty (USA)



72 - Joaquín Niemann (CHI), Rory McIlroy (NIR), Stephan Jäger (GER), Zach Johnson (USA), Tom Hoge (USA), Maverick McNealy (USA), Brian Campbell (USA), Collin Morikawa (USA), Sahith Theegala (USA), Cameron Young (USA), Sergio García (ESP)



73 - Rasmus Hojgaard (DEN), Davis Riley (USA), Justin Thomas (USA), Jordan Spieth (USA), Sam Burns (USA), Xander Schauffele (USA), Adam Schenk (USA), Hideki Matsuyama (JPN), Nick Taylor (CAN), Kim Jooh-yung (KOR), Hiroshi Tai (SIN), Nicolás Echavarría (COL), Tommy Fleetwood (ENG)



74 - Charl Schwartzel (RSA), An Byeong-Hun (KOR), Dustin Johnson (USA), Patrick Cantlay (USA), Keegan Bradley (USA), Brooks Koepka (USA), Max Homa (USA), Will Zalatoris (USA), J.J. Spaun (USA), JT Poston (USA), Bernhard Langer (GER), Cameron Davis (AUS)



75 - Jon Rahm (ESP), Phil Mickelson (USA), Tony Finau (USA), Chris Kirk (USA), Mike Weir (CAN), Rafael Campos (PUR), Ángel Cabrera (ARG), Jhonattan Vegas (VEN), Danny Willett (ENG), Robert MacIntyre (SCO)



76 - Justin Hastings (CAY), Christiaan Bezuidenhout (RSA), Yu Chun An (TPE), Wyndham Clark (USA), Austin Eckroat (USA), Joe Highsmith (USA), Nicolai Hojgaard (DEN), José Luis Ballester (ESP), Matthieu Pavon (FRA)



77 - José María Olazábal (ESP), Adam Scott (AUS), Billy Horschel (USA), Evan Beck (USA), Taylor Pendrith (CAN), Laurie Canter (ENG)



78 - Sepp Straka (AUT), Lucas Glover (USA)



79 - Patton Kizzire (USA), Russell Henley (USA), Noah Kent (USA), Thriston Lawrence (RSA), Thomas Detry (BEL)



90 - Nick Dunlap (USA)