Kenny Atkinson: el hispano que ha devuelto la ilusión a los Cleveland Cavaliers

Publicado por Alejandro Baños 8 de abril, 2025

Uno de los grandes titulares que ha dejado la temporada regular de la NBA es la gran actuación que ha plasmado el roster de los Cleveland Cavaliers cada vez que saltaba a la pista para medirse a sus rivales. No hay quien niegue que se ha ganado el derecho a ser uno de los grandes favoritos a conquistar el Anillo ahora que los Playoffs están a la vuelta de la esquina.

Tras años lejos de tener esa condición de favoritos, los Cavs parecen haber recuperado ese estatus que tuvieron hace unos años, cuando contaban con jugadores de la talla de LeBron James, Kyrie Irving o Kevin Love y cuando llegaron a disputar cuatro Finales consecutivas, venciendo únicamente en una de ellas -sucumbiendo al poderío que por entonces tenían los Golden State Warriors en el resto-.

Desde el inicio de la temporada regular, los Cavaliers no han cedido y podrían acabar con 20 derrotas -en 82 juegos disputados- como máximo. Lo fácil sería dar la responsabilidad del éxito a jugadores como Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley o Jarrett Allen.

Pero también hay que acordarse de aquel que les dirige desde el banquillo y de aquel que diseña las jugadas con la pizarra. Alguien que, por casualidades de la vida, lleva consigo la marca hispana pese a ser oriundo de Estados Unidos: Kenny Atkinson.

El origen hispano de Kenny Atkinson

El arquitecto de estos Cavaliers nació en el estado de Nueva York en 1967. Pese a su prometedora carrera como jugador -reflejada en su etapa en la Universidad de Richmond (Virginia)-, Atkinson no logró dar el salto a la NBA -no fue elegido en el Draft de 1990, el que le correspondía- como quería y pronto tuvo que hacer las maletas y jugar lejos de las pistas estadounidenses, no sin antes disputar un par de temporadas en competiciones de menor calibre.

Fue en 1992, con 26 años, cuando tomó la decisión de cruzar el océano Atlántico y continuar su trayectoria en otra cultura. Concretamente, en España, país en el que estaría cuatro años jugando para cuatro equipos de cuatro ciudades diferentes. Con uno de ellos -Club Baloncesto Salamanca- llegó a jugar unos pocos minutos en la Liga ACB, la máxima competición española.

Su periplo en España concluyó en 1997. Sin embargo, durante su estancia, conoció a la que hoy en día sigue siendo su esposa, natural de la ciudad de Sevilla. Al contraer matrimonio con ella, Atkinson obtuvo el pasaporte español, de ahí a que tenga presente la condición de hispano.

Kenny Atkinson, a la izquierda, durante su etapa en FranciaAFP.

Tras aquella etapa, el hoy director técnico de los Cavaliers jugó en otros países europeos, como Italia, Francia -país en el que acabó su trayectoria, enrolado en las filas del Hermine de Nantes Atlantique-, Alemania y Países Bajos.

Dos décadas en los banquillos y un Anillo

Pese a retirarse de la práctica profesional, Atkinson no se apartó del baloncesto y comenzó su nueva vida profesional en los banquillos. Antes de regresar a su país natal, ejerció, entre 2004 y 2006, como asistente del director técnico del Paris Basket Racing, de la máxima competición francesa.

En 2008 fue cuando regresó a la NBA y se convirtió en el ayudante de Mike D'Antoni en los New York Knicks durante cuatro temporadas. Una etapa en la que pudo aprender de uno de los entrenadores más recordados de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Al cerrar el capítulo de los Knicks, Atkinson fue el asistente de Larry Drew y Mike Budenholzer en los Atlanta Hawks. Durante su último año en Georgia, tuvo su primera experiencia como director técnico principal, poniéndose al frente del combinado nacional de la República Dominicana.

Llegó el final de la temporada 2015-2016 y Atkinson tuvo su primera oportunidad como arquitecto de una franquicia de la NBA. Los Brooklyn Nets anunciaron su contratación, donde permaneció hasta 2020. Las dos primeras temporadas no fueron buenas; sin embargo, en las dos últimas logró clasificar a los neoyorquinos para los Playoffs, cayendo en la primera ronda: los Philadelphia 76ers y los Toronto Raptors fueron sus verdugos.

Kenny Atkinson, con Evan Mobley y Donovan MitchellCordon Press.

La dirección de los Nets le cesaron el 7 de marzo de 2020 y, ocho meses después, regresó a un banquillo de la NBA, pero como asistente de nuevo. Atkinson figuró como asesor de Tyronn Lue en los Los Angeles Clippers y, posteriormente, Steve Kerr confió en él en los Golden State Warriors. En esta última etapa, el hoy director técnico de los Cavaliers conquistó el Anillo en las Finales de 2022.

El pasado verano, se le apareció una nueva oportunidad. La dirección de los Cavaliers le ofrecieron el puesto de director técnico; propuesta que no rechazó. Durante su primera temporada, Atkinson ha logrado mantener en la primera plaza de la Conferencia Este a la franquicia de Ohio -por delante, incluso, de los vigentes campeones de la NBA, los Boston Celtics- durante toda la temporada regular, devolviendo la ilusión a un equipo que lleva años lejos de los mejores rosters de la liga. Además, se encargó de dirigir a la Conferencia Este en el All-Star Game.