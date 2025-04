Cooper Flagg, de Duke, sonríe tras encestar Associated Press/LaPresse / Cordon Press / Cordon Press.

Publicado por Hayden King 4 de abril, 2025

Las redes siguen colgadas en San Antonio, pero no por mucho tiempo. El sábado, los cuatro últimos equipos en pie del Torneo de la NCAA competirán en el Alamodome en la apropiadamente llamada Final Four. El lunes, los ganadores de esos dos partidos se enfrentarán en el último partido del año, y un equipo será coronado campeón nacional de 2025.

Los equipos que han llegado hasta aquí eran los cuatro cabezas de serie nº 1 que quedaban en el torneo: Duke, Auburn, Florida y Houston. Es la primera vez desde 2008 que los cuatro cabezas de serie llegan a la Final Four, y sólo la segunda vez en la historia.

Descubre todo lo que necesitas saber sobre los equipos, los jugadores, y cuándo y cómo verlo antes del fin de semana del campeonato de baloncesto universitario.

Cómo verlo

La Final Four contará con dos partidos, ambos el sábado. El primero es entre Florida y Auburn, rivales de la SEC. Comenzará a las 6:09 p.m. ET. En el segundo, Duke se enfrentará a Houston a las 8:49 p.m. ET. Los partidos serán transmitidos por CBS y también estarán disponibles para streaming en Fubo.

Ambos partidos se jugarán en el Alamodome de San Antonio, lo que en teoría podría afectar a los horarios del segundo partido.

El Campeonato Nacional se jugará en el mismo escenario el lunes por la noche a las 8:50 p.m. ET, también en CBS y Fubo.

Auburn contra Florida

El primer partido del día presenta a dos rivales de conferencia que ya se han enfrentado una vez esta temporada. El enfrentamiento se produjo el 8 de febrero, cuando Florida salió a la carretera para derrotar a la mejor clasificada, Auburn, por 90-81, poniendo fin a la racha de 14 victorias consecutivas de esta última.

Florida llega a este partido tras dos emocionantes victorias en el Torneo de la NCAA de este año. En la segunda ronda, fueron llevados al borde del abismo por el bicampeón defensor (8) Connecticut, logrando una victoria por 77-75. Luego, en la Elite Eight, Florida tuvo que remontar una desventaja de 10 puntos al final de la segunda parte para derrotar a (3) Texas Tech y pasar a la Final Four.

Los Gators han sido liderados por el escolta senior Walter Clayton Jr. En la temporada, promedió 18,1 puntos por partido, pero ha aumentado esa cifra en el torneo a 22,3. Fue clave para Florida en la remontada ante Texas Tech, encestando una serie de triples en la recta final para sellar la victoria.

Otro jugador crucial para Florida será el jugador de segundo año Alex Condon. Es una bestia en el cristal, liderando al equipo en rebotes (7,7 por partido) y bloqueos de tiro (1,4) en la temporada regular. También es capaz de salir más allá de la línea de 3 puntos cuando la presión sobre el aro de los Gators atrae a la defensa.

Auburn, por su parte, aún no ha sido desafiado como Florida en el Torneo de la NCAA. Los Tigers vienen de cuatro victorias cómodas, incluyendo una victoria en el Elite Eight sobre (2) Michigan State donde saltaron a una ventaja temprana de 15 puntos que nunca abandonaron, prevaleciendo finalmente 70-64.

El pívot senior Johni Broome ha sido la estrella de Auburn este año, promediando 18,7 puntos, 10,9 rebotes y 2,1 tapones por partido, todos ellos liderando al equipo. En lo que va de torneo, su anotación ha bajado ligeramente a 17,3 puntos por partido, pero sigue siendo una fuerza en la pintura.

El escolta de primer año Tahaad Pettiford ha ayudado a asumir parte de la carga anotadora, igualando la media de Broome de 17,3 puntos por partido en el torneo. Aunque sólo anotó 11,7 puntos por partido durante la temporada regular, demostró ser una amenaza exterior, lanzando un 37% desde más allá de la línea de 3 puntos durante el año.

Los tiros de tres puntos fueron un factor importante en el primer enfrentamiento entre estos dos equipos. Florida acertó 13 de sus 33 tiros desde lejos, mientras que Auburn sólo convirtió 7 de 22. Los Tigers ganaron tanto la batalla de pérdidas de balón como la de rebotes ofensivos, ganando numerosas posesiones extra. Sin embargo, una mala noche de tiro no les permitió aprovechar estas oportunidades.

Ambos equipos tendrán que contener a la estrella de su rival para asegurarse la victoria. Auburn tendrá que tratar de mantener el balón fuera del alcance de Clayton Jr. y obligar al elenco de apoyo de Florida a llevar la carga anotadora. Los Gators, por su parte, tendrán que centrarse en Broome, y Condon, su mejor protector del aro, tendrá que tratar de mantenerse alejado de los problemas de faltas.

Duke contra Houston

El segundo partido del día es un duelo de fuerza contra fuerza. El eléctrico ataque de Duke se enfrentará a la asfixiante defensa de Houston.

Duke ha sido el equipo más dominante del torneo hasta ahora, anotando 85 puntos o más en cada uno de sus cuatro partidos. Su duelo más igualado fue contra Arizona (4) en los Sweet 16, donde los Blue Devils se impusieron por 100-93 en un tiroteo.

El entrenador Jon Scheyer y Duke cuentan con una plantilla repleta de estrellas que quizá sea una de las más talentosas de la historia del baloncesto universitario. Liderados por tres jugadores de primer año que son potenciales top-10 en el próximo Draft de la NBA (Cooper Flagg, Kon Knueppel y Khaman Maluach), también cuentan con otros tres guardias que tiran por encima del 40% desde el rango de 3 puntos en la temporada (Tyrese Proctor, Sion James e Isaiah Evans).

Flagg es el líder indiscutible del equipo. Lidera al equipo en anotación, rebotes, asistencias y robos, y está empatado en el liderato de tapones. Es el eje ofensivo de Duke y también la cabeza de la serpiente en defensa. Con sólo 18 años, los expertos coinciden en que será la mejor elección del Draft de la NBA de este año.

En el partido de Elite Eight contra (2) Alabama, sin embargo, Flagg tuvo una actuación relativamente discreta, pero eso no impidió que los Blue Devils ganaran por 20. En su lugar, Knueppel dio un paso adelante, con 21 puntos, 5 asistencias y 3 robos para liderar al equipo.

Maluach también estuvo dominante, convirtiendo 6 de sus 7 tiros en su camino hacia los 14 puntos, 9 rebotes y 2 tapones.

Por el lado de Houston, están liderados por tres guardias que pueden presionar el balón con eficacia en defensa y derribar triples en el otro extremo. El senior L.J. Cryer lideró al equipo en anotación en la temporada regular con 15,4 puntos por partido.

En el torneo, Cryer ha sido un boom o un fracaso, liderando el camino en un partido apretado contra (8) Gonzaga en la segunda ronda con 30 puntos. Tuvo problemas en la lucha de Houston contra Purdue (4) en los Sweet 16, anotando sólo 5 puntos en una ajustada victoria por 62-60.

El trío lo completan los juniors Milos Uzan y Emanuel Sharp. La anotación del primero ha tenido altibajos, pero lleva gran parte de la carga distribuyendo el balón para los Cougars, promediando 4,4 asistencias por partido en la temporada y 5 por partido en torneos. Este último ha sido el anotador más constante de Houston en el torneo, con una media de 15 puntos en sus tres últimos partidos.

La identidad de Houston se centra en la presión y la defensa. En la temporada, han permitido menos de 60 puntos por partido a sus rivales con sólo un 38,1% en tiros. La cuestión será si pueden marcar la pauta contra un equipo de Duke con amenazas en todo el campo.

La clave del partido puede acabar siendo el enfrentamiento del que menos se habla: el ataque de Houston contra la defensa de Duke. Duke ya ha permitido 93 puntos a un equipo en el torneo. Se impusieron anotando en triples dígitos, pero este será un guión difícil de replicar contra la mejor defensa de la nación.

La defensa de Houston ha sido vulnerable en ocasiones esta temporada. Han ganado 17 partidos consecutivos, pero su última derrota se produjo en una batalla campal 82-81 contra Texas Tech. También cedieron 86 puntos ante Kansas en una victoria por 92-86 a principios de año. En ambos partidos, Houston perdió la batalla de los 3 puntos y se metió en problemas de faltas, permitiendo a su rival lanzar más de 30 tiros libres. Estos partidos seguramente estarán en la mente del entrenador de los Cougars Kelvin Sampson mientras su equipo se dirige a la Final Four.