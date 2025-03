LeBron devuelve a los Lakers a la senda de la victoria sobre la bocina

Publicado por Israel Duro 27 de marzo, 2025

Con un providencial palmeo en el último segundo, LeBron James dio el miércoles un ajustado triunfo a Los Angeles Lakers por 120-119 en la cancha de los Indiana Pacers. A pesar de que los números de King James durante el partido fueron discretos -13 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias-, la estrella angelina volvió a ser decisivo para devolver a los Lakers a la senda de la victoria y les permitió volver a empatar con los Grizzlies de Memphis en la cuarta plaza de la Conferencia Oeste (44-28).

De hecho, y a pesar de lo extraordinario de la situación, The Chosen One arrancó el último cuarto con unos raquíticos tres puntos en su casillero, todos ellos conseguidos desde la línea de tiro libre. No obstante, su despertar anotador llegó en un momento clave para mantener con vida a los Lakers, que vieron cómo se les complicaba la victoria en los últimos minutos.

LeBron abortó la remontada de los Pacers

Y es que los angelinos vieron como un fulminante parcial de 13-0 de los Pacers echaba por tierra la ventaja de 105-92 que habían atesorado los visitantes. Diez de esos 13 puntos llegaron de la mano del alero canadiense Bennedict Mathurin.

A falta de 42 segundos, una canasta con tiro libre adicional de Tyrese Haliburton colocaba a Indiana por delante 119-118 dejando a los Lakers al borde de una cuarta derrota consecutiva. Los visitantes, sin embargo, gozaron de la última posesión en la que Luka Doncic lanzó un tiro a una mano que, después de que lo escupiera el aro, LeBron alcanzó a palmear a centésimas del final para dar el triunfo a los angelinos.

El alero celebró la canasta abrazado por sus compañeros mientras los árbitros daban por buena la acción tras revisarla en el monitor. "Una vez que (la pelota) salió, yo sólo quería tratar de tocarla con el tiempo suficiente y luego busqué la pantalla gigante para ver si lo había conseguido", explicó James en declaraciones recogidas por AFP.

Doncic tiró del carro hasta el último segundo

"Algo bueno de mi juego es que siempre puedo hacer otras cosas para ayudar a nuestro equipo a ganar, incluso cuando no estoy lanzando bien", recalcó el alero, que tuvo una estadística de 4-12 en tiros de campo. Incluso con un mal día en la faceta anotadora, LeBron consiguió que su descomunal racha de 1.283 partidos seguidos anotando al menos 10 puntos siguiera creciendo.

Ante el desacierto inicial del jugador franquicia del equipo, Doncic cargó con el peso ofensivo de los Lakers con 34 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, secundado por el alero Austin Reaves con 24 tantos. Por los Pacers, Mathurin llegó a 23 puntos y Haliburton terminó con 16 tantos y 18 asistencias

Jokic y los Nuggets arrasan a los Bucks sin Lillard ni Antetokounmpo

Un puesto por encima se sitúan los Denver Nuggets (46-28), que vencieron 127-117 a unos Milwaukee Bucks que tienen de baja indefinida a Damian Lillard por una trombosis venosa profunda y que el miércoles tampoco contaban con Giannis Antetokounmpo.

Nikola Jokic comandó a Denver con un monumental triple doble de 39 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Los Clippers ahondan la crisis de los Knicks y los Celtics siguen en racha

En otro de los seis partidos del miércoles, Los Angeles Clippers se impusieron en la cancha de los New York Knicks por 126-113 con 29 puntos de James Harden y 27 de Kawhi Leonard.

Sin el lesionado Jalen Brunson, los neoyorquinos siguen a la baja y ya han perdido cinco de sus últimos 10 partidos.

En el cierre de la jornada, los Boston Celtics encadenaron su séptima victoria seguida con una paliza 132-102 a los Phoenix Suns. Kristaps Porzingis y Jaylen Brown, con 30 y 24 puntos, compensaron la baja de Jayson Tatum para los Celtics mientras Kevin Durant llegó a 30 tantos para los locales.

Resultados de la Jornada

Philadelphia 76ers - Washington Wizards 114-119

Brooklyn Nets - Toronto Raptors 86-116

Indiana Pacers - LA Lakers 119-120

NY Knicks - LA Clippers 113-126

Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 127-117

Phoenix Suns - Boston Celtics 102-132