Ilia Topuria entierra al 'Matador' y se convierte en la 'Leyenda'

Publicado por Alejandro Baños 25 de marzo, 2025

Después de haber generado una máxima expectación en los últimos días, el vigente campeón de la categoría de peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria, descubrió su nuevo apodo. A partir de ahora, el luchador hispano-georgiano dejará de darse a conocer como El Matador para ser La Leyenda.

"El Matador es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente... Es lo que siempre digo. Necesita creer. Necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces, el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser La Leyenda", confirmó Topuria durante un homenaje que le rindieron en la ciudad española de Toledo.

El luchador hispano-georgiano reconoció que no quería desvelarlo hasta su próximo combate, aunque, finalmente, lo hizo.

"La verdad que tenía la idea de guardármelo hasta mi próximo combate y que se desvelará una vez estuviera dentro del octógono", aseguró.

En octubre de 2024, Topuria consiguió defender su cinturón de campeón de la categoría de peso pluma de la UFC al noquear al estadounidense Max Holloway en Yas Island (Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos).

Con aquel triunfo, logró mantenerse invicto en la UFC, con un balance de 16 victorias y ninguna derrota. A partir de ahora, Topuria luchará en la categoría de peso ligero.