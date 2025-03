Publicado por Hayden King 21 de marzo, 2025

Hubo pocas sorpresas en la jornada inaugural de la Ronda de 64 del Torneo de la NCAA del jueves. Sólo en cuatro de los 16 partidos se impuso el cabeza de serie más bajo, y ningún cabeza de serie nº 1, 2, 3 ó 4 fue eliminado.

La mayor sorpresa del día fue la victoria por 69-67 de McNeese State sobre Clemson (5). Los no favoritos consiguieron una enorme ventaja de 22 puntos a falta de poco más de ocho minutos para el final del partido gracias a la gran actuación desde el banquillo del veterano Brandon Murray, que terminó el partido con 21 puntos, 3 asistencias y 3 robos.

Clemson comenzó a remontar a lomos de sus propios escoltas sénior, Jaeden Zackery y Chase Hunter. Sin embargo, a menos de un minuto para el final, McNeese State seguía ganando por 12 puntos. Clemson tuvo un aluvión de triples, pero al final no fue suficiente para completar la remontada.

McNeese State ganó a pesar de un decepcionante partido de su máximo anotador, Jahvon García, que anotó sólo 3 puntos en tiros de 0-6. El alero Quadir Copeland tuvo una gran actuación en el último cuarto. El alero Quadir Copeland tuvo una gran actuación, anotando 16 puntos y bajando a menudo para amenazar la defensa interior de Clemson.

La escuela de la Conferencia Southland de Lake Charles, La., está dirigida por el ex entrenador de LSU Will Wade, que no es ajeno al gran escenario. Su equipo 2018-19 en el gigante de la SEC ganó el campeonato de conferencia de la temporada regular, pero finalmente fue despedido por la escuela por acusaciones de violaciones de reclutamiento después de una investigación del FBI. Ahora, en su segunda temporada en McNeese State, el éxito en el torneo podría ser un paso clave para el arco de redención de Wade a los ojos del público.

La cenicienta: Creighton, Drake y Arkansas dan la campanada



Hubo otros tres cabezas de serie inferiores que ganaron. La primera se produjo en el partido inaugural de los octavos de final, en el que el (9) Creighton derrotó al (8) Louisville por 89-75.

Louisville llegó al torneo con un gran impulso, tras haber ganado 21 de sus 23 partidos anteriores. En este partido estuvieron liderados por los veteranos Chucky Hepburn y Terrence Edwards, que anotaron 22 y 21 puntos, respectivamente. Sin embargo, el potente ataque de Creighton fue demasiado para los Cardinals, que también perdieron a su tirador Reyne Smith a mitad de partido, al agravarse su lesión de tobillo.

Creighton estuvo liderado por su pareja de escoltas seniors: Jamiya Neal realizó una deslumbrante exhibición de habilidad con 29 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias, y Steven Ashworth añadió 22 puntos (4-8 triples) y 5 asistencias.

En la segunda gran sorpresa de la jornada, el (11) Drake se impuso al (6) Missouri por 67-57. Los Bulldogs, campeones de la Missouri Valley Conference desde Des Moines, Iowa, llegaron al torneo con un récord de 31-3. Continuaron su racha ganadora contra sus rivales de la SEC. Continuaron su racha ganadora contra su rival de la SEC.

Drake estuvo liderado por el escolta junior Bennett Stirtz, que jugó los 40 minutos del partido. Anotó 21 puntos con 8-11 en tiros y un perfecto 3-3 desde la línea de 3 puntos.

Los no favoritos lideraron durante la mayor parte del partido, pero Missouri fue capaz de acercarse a un punto a falta de poco más de cuatro minutos para el final. Sin embargo, los Tigers simplemente no fueron lo suficientemente efectivos anotando el balón, tirando sólo un 33% desde el campo y un 25% desde la línea de 3 puntos, y Drake fue capaz de aguantar y ganar el partido por 10.

El último underdog de la jornada en ganar fue (10) Arkansas, que se impuso a (7) Kansas, 79-72. Los Razorbacks juegan su primera temporada bajo la dirección del legendario entrenador John Calipari, que busca volver a la senda del triunfo en el torneo. Ha llegado a seis Final Fours en su condecorada carrera, una con UMass (1996), otra con Memphis (2008) y cuatro con Kentucky (2011, 2012, 2014, 2015), y ganó el campeonato de la NCAA de 2012 con los Wildcats.

En esta edición, el equipo de Calipari salió feroz. A pesar de una mala noche de tiro, Arkansas registró 11 robos en el partido, que fueron clave para ganar posesiones extra. El alero senior Jonas Aidoo lideró al equipo en anotación, con 22 puntos en tiros de 10-19, todos de 2 puntos.

Kansas se vio impulsada por el escolta sénior Zeke Mayo, que anotó 18 puntos con un espectacular 4-5 en tiros de 3 puntos. Los Jayhawks no tuvieron una gran actuación, sin embargo, de su máximo anotador, el pívot Hunter Dickinson, que anotó sólo 11 puntos en tiros de 4-13, y al final se quedaron cortos.

Los cabezas de serie avanzan



Hubo poco drama en los cuatro partidos jugados por los cabezas de serie nº 1 y 2 el jueves. Siguiendo con su estilo de toda la temporada, (1) Houston asfixió a (16) SIUE, manteniendo a su oponente en sólo un 30% en tiros y un 8% desde lejos en el camino hacia una dominante victoria por 78-40. El escolta junior Milos Uzan lideró a los Cougars con 16 puntos en tiros de 6-7.

El cabeza de serie nº 1, Auburn, derrotó a (16) Alabama State por 83-63, gracias a una gran actuación del tirador senior Miles Kelly (23 puntos, 7-15 triples). Los Hornets, que avanzaron a la Ronda de 64 gracias a un tiro en el último segundo contra St. Francis, fueron liderados en este partido por el escolta de segundo año Amarr Knox (18 puntos, 4 rebotes).

La historia fue la misma para los cabezas de serie nº 2 Tennessee y St. John's. Los Volunteers derrotaron a Wofford (15º) por 77-62, gracias a las descomunales noches de los veteranos Chaz Lanier (29 puntos) y Zakai Zeigler (12 puntos, 12 asistencias).

Los Red Storm, dirigidos por el legendario entrenador y dos veces campeón del torneo de la NCAA Rick Pitino, se encargaron de (15) Omaha, 83-53, tras una gran noche del escolta junior R.J. Luis Jr. (22 puntos, 8 rebotes). Pitino busca su propia redención tras ser expulsado de su antigua escuela, Louisville, en 2017. Hizo su regreso al baloncesto universitario en 2020 en Iona y ahora está en su segunda temporada en St. John's.

Michigan evita la remontada



Otro de los favoritos estuvo a punto de caer el jueves, (5) Michigan. Contra (12) U.C. San Diego, los Wolverines saltaron a una ventaja de 15 puntos en la primera mitad, y parecía que estaban listos para poner a su oponente en la cama. Sin embargo, al salir del descanso, los Tritones encadenaron una racha de 12-0 para volver a situar el partido a una sola posesión.

U.C. San Diego finalmente tomó la delantera por primera vez con dos minutos y medio para el final del juego, 65-63. Sin embargo, en la siguiente posesión, Tre Donaldson de Michigan (12 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias) encestó una canasta de 3 puntos para recuperar la ventaja, que su equipo nunca abandonó.

En los últimos segundos, con sólo 3 puntos de desventaja, los Tritons tuvieron el balón con la oportunidad de empatar. Con el balón en las manos de su máximo anotador, Tyler McGhie (25 puntos, 9-27 en tiros de campo, 3-15 en triples), lanzó un tiro para empatar desde el ala izquierda que se fue por detrás del aro cuando el tiempo expiraba, quedándose a las puertas de la remontada de Cenicienta.