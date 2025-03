Publicado por Joaquín Núñez 16 de marzo, 2025

Jack Draper se consagró campeón del Masters 1000 de Indian Wells. El tenista británico de 23 años derrotó en la final al danés Holger Rune por doble 6-2, asegurándose el trofeo y el ingreso al top 10 del ranking mundial. Fue la primera final de un Masters 1000 disputada entre dos tenistas nacidos en el siglo XXI.

El nacido en Londres no tuvo que transpirar demasiado en la final, imponiéndose con autoridad ante Rune. Producto de un juego agresivo y bajo porcentaje de errores, Draper se llevó el primer set en apenas 32 minutos. El segundo set fue bastante similar al primero, con el nuevo número 7 del mundo quebrando en dos oportunidades y dejando a su rival sin mucho margen para reaccionar.

Draper, quien logró el tercer título de su carrera y su primer Masters 1000, cedió únicamente un set en todo el torneo. Lo hizo en las semifinales frente al español Carlos Alcaraz, actual número 2 del ranking de la ATP.

"Siento que me lo merezco"

Si bien ingresará al top 10 por primera vez en su carrera, el londinense podría incluso escalar más posiciones en el Masters 1000 de Miami, puesto que solo defenderá 30 puntos.

"Es increíble. No me lo esperaba. He trabajado mucho a lo largo del tiempo y estoy muy agradecido y feliz de poder jugar aquí, de que mi cuerpo esté sano y de sentirme bien mentalmente. Todo el trabajo que he hecho en los últimos años parece que está cuajando en el gran escenario y no puedo expresarlo con palabras", expresó tras ganar el partido.

"Siento que me lo merezco, sinceramente. La cantidad de adversidades por las que he pasado, la cantidad de sacrificios, la cantidad de tiempo que todas las personas que me rodean han dedicado a mí y el trabajo duro. Es una sensación muy emotiva saber todo lo que has pasado y lo que has invertido, y estar aquí ahora para decir que mañana voy a ser la número 7 del mundo, no puedo expresar lo mucho que significa para mí", agregó.

Draper será el quinto británico en la historia del tenis en llegar a los diez primeros del ranking mundial, tras Andy Murray, Greg Rusedski, Tim Henman y Cameron Norrie, quien ganó Indian Wells en 2021.