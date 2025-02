Diez jugadores de la NFL que podrían cambiar de equipo esta temporada baja

Publicado por Hayden King Verificado por 10 de febrero, 2025

Los Philadelphia Eagles son campeones del Super Bowl. Aunque el equipo todavía está celebrando y los postes de luz en Filadelfia siguen engrasados, el resto de la NFL ya está mirando hacia la agencia libre y la temporada baja.

Si bien no se está jugando fútbol americano en este momento, esta etapa es crucial, ya que muchos juegos se ganan o pierden en la oficina de los equipos. Los Eagles lo saben bien, pues su principal refuerzo en la agencia libre del año pasado, Saquon Barkley, corrió para 2,005 yardas (la cifra más alta de la NFL) y fue clave para su récord de 14-3. Barkley fue la pieza que faltaba para llevar al equipo a la gloria, dejando en evidencia a los New York Giants por dejarlo ir sin recibir nada a cambio.

Barkley no fue el único. Derrick Henry, de los Baltimore Ravens, terminó segundo en la liga en yardas por tierra con 1,921, mientras que Josh Jacobs, de los Green Bay Packers, fue sexto con 1,329. Ambos llegaron como refuerzos en la temporada baja y llevaron a sus nuevos equipos a los playoffs.

En la posición de mariscal de campo, Sam Darnold se unió a los Minnesota Vikings tras haber sido suplente en varios equipos. Sorprendentemente, lideró a los Vikings en una temporada en la que pelearon hasta la última semana por el mejor récord de la liga. Minnesota, que muchos proyectaban como último de su división, tuvo un año inolvidable gracias al gran desempeño de Darnold, quien lanzó para 4,319 yardas, 35 touchdowns (quinto mejor en la liga) y solo 12 intercepciones.

En defensa, los Packers acertaron con la contratación del profundo Xavier McKinney, quien llegó desde los Giants y justificó su contrato con un gran desempeño. Los Vikings también encontraron una joya en el linebacker Andrew Van Ginkel, quien lideró al equipo con 11.5 capturas y destacó en la cobertura. Finalmente, los campeones Eagles apostaron por el linebacker Zach Baun, quien llegó con un contrato de bajo costo y terminó la temporada como una pieza fundamental.

Con estos movimientos en mente, es momento de analizar a los 10 jugadores con mayor posibilidad de cambiar de equipo en esta temporada baja y alterar el equilibrio de la liga.

1- Tee Higgins, WR, Cincinnati Bengals

A pesar de no clasificar a playoffs, los Bengals contaron con una de las ofensivas aéreas más potentes de la liga. Ja'Marr Chase logró la "triple corona" al liderar la NFL en recepciones, yardas y touchdowns, mientras que Joe Burrow tuvo un gran regreso tras su lesión en 2023. Sin embargo, la clave oculta de este ataque fue Tee Higgins, quien ha mostrado destellos de estrella.

Con 26 años, Higgins está en su mejor momento. En 2024, cuando estuvo sano, promedió 76 yardas y casi un touchdown por partido. Su salud será la principal preocupación para los equipos interesados, pues ha jugado solo 12 partidos en cada una de las últimas dos temporadas debido a lesiones. Si se mantiene en el campo, Higgins podría brillar en un rol más protagónico fuera de Cincinnati, equipo que difícilmente podrá pagarle lo que pedirá en la agencia libre.

2- Sam Darnold, QB, Minnesota Vikings

Luego de ser una de las mejores contrataciones del 2024, Sam Darnold vuelve a la agencia libre. Tras un año de resurgimiento en su séptima temporada, llamará la atención de cualquier equipo en busca de un mariscal de campo. A pesar de haber jugado en varios equipos, solo tiene 28 años y, si logra repetir su desempeño, podría cambiar el destino de una franquicia.

El dilema para los Vikings es decidir entre Darnold y el joven J.J. McCarthy, quien pasó el año lesionado pero era considerado el mariscal del futuro. Si Minnesota decide dejar ir a Darnold, equipos como los Raiders, Giants y Steelers podrían estar interesados.

3- Trey Smith, G, Kansas City Chiefs

Con el resurgimiento de los juegos de carrera dominantes entre los mejores equipos de la liga, los linieros ofensivos interiores serán muy codiciados. El mejor guardia agente libre disponible este año es sin duda Trey Smith, de los Chiefs, que fue una pieza clave para los campeones de la AFC. Tras ser dominados en la línea de scrimmage en su derrota en la Super Bowl LV ante los Tampa Bay Buccaneers, los Chiefs se reinventaron. En lugar de centrarse en el juego vistoso en las posiciones de habilidad, traspasaron al receptor estrella Tyreek Hill y empezaron a reestructurarse, dando más impulso al juego de línea en ambos lados del balón.

Aunque Smith fue 'drafteado' un año antes, en 2021, ha sido una pieza clave en esa visión y, con sólo 25 años, aún está en la plenitud de su carrera. Los Chiefs tendrán que pagar una buena suma para retenerlo. Con Patrick Mahomes seis veces atacado en el Super Bowl LIX, es difícil imaginar a Kansas City tomando riesgos en su línea ofensiva. Queda por ver si serán capaces de equilibrar sus libros para mantener a uno de los pilares de sus unidades de protección de pase y bloqueo de carrera.

4- Jevon Holland, S, Miami Dolphins

El probable mejor jugador defensivo de esta clase de agentes libres será el safety de los Miami Dolphins, Jevon Holland. Elegido en segunda ronda en el Draft de la NFL de 2021, Holland ha sido un semental para la secundaria de los Dolphins en sus cuatro años en South Beach. Si bien tuvo un año tranquilo en 2024, solo tendrá 25 años la próxima temporada y podría estar listo para un resurgimiento con un cambio de escenario.

Holland ha expresado su interés en regresar a Miami, pero los Dolphins tendrán que ser creativos con el tope salarial si desean competir con otros equipos en el mercado abierto. Y el precio puede ser elevado para uno de los mejores defensas jóvenes de la NFL, que podría ser una solución a largo plazo para cualquier equipo que busque reforzar su retaguardia defensiva.

5- Ronnie Staley, T, Baltimore Ravens

Lamar Jackson estuvo a pocos votos de llevarse a casa su segundo premio MVP consecutivo (y tercero en general) con los Baltimore Ravens en 2024. Una de las principales razones de su éxito es el tackle Ronnie Staley, que llegará a la agencia libre este año a la edad de 31 años. A pesar de su avanzada edad, no mostró signos de desaceleración la temporada pasada en una campaña completamente sana en la que permitió sólo 2 sacks en 17 partidos. No cabe duda de que habrá competencia por él, ya que no hay muchos más talentos de primer orden disponibles en el mercado en su posición.

6- Aaron Rodgers, QB, New York Jets

Aunque Aaron Rodgers, quarterback de los New York Jets y cuatro veces MVP, no iba a convertirse en agente libre, hay rumores de que su tiempo con el equipo podría haber terminado. ESPN informó de que la ruptura entre las dos partes es inminente, por lo que el jugador de 41 años es casi seguro que busque un nuevo hogar esta temporada baja.

Si bien su permanencia en Nueva York fue ampliamente considerada un fracaso, Rodgers registró estadísticas sólidas en 2024, con 3,897 yardas, 28 touchdowns y 11 intercepciones. Esto no pudo salvar a los Jets de un triste récord de 5-12 después de comenzar el año con expectativas de playoffs. A pesar de su edad, Rodgers no parece haber terminado aún como titular en la NFL, y algunos equipos podrían estar interesados en su pedigrí de superestrella y su liderazgo de veterano. Los Pittsburgh Steelers, los Oakland Raiders, los San Francisco 49ers e incluso su antiguo rival de división, los Minnesota Vikings, se han barajado como posibles destinos, aunque sin duda Rodgers buscará la oportunidad de ganar otra Super Bowl como titular en el ocaso de su carrera.

7- Aaron Jones, RB, Minnesota Vikings

El excompañero de Rodgers en el backfield de Green Bay tuvo un resurgimiento en su carrera después de mudarse al rival de división de los Packers. Aaron Jones, corredor de los Minnesota Vikings, saldrá al mercado este año después de firmar el año pasado con el equipo y superar las expectativas. De hecho, Jones corrió para una carrera de 1,138 yardas en 2024 después de perderse seis partidos debido a una lesión el año anterior. Demostró ser una primera opción fiable por tierra y una amenaza versátil en el juego de pase, atrapando más de 50 pases para 408 yardas.

Cualquier equipo con esperanzas de competir en 2025 pero que necesite algo de ayuda en el backfield debería buscar a Jones. Cumplirá 31 años al final de la próxima temporada, pero todavía parece capaz de ser titular en la liga, y sería un gran complemento para cualquier corredor de potencia que sea capaz de llevar la carga en situaciones de yardas cortas.

8- Josh Sweat, EDGE, Philadelphia Eagles

Los campeones de la Super Bowl tendrán una dura tarea esta temporada baja, ya que podrían perder a su mejor pasador del año pasado. Con 8 sacks y 15 golpes al quarterback en 2024, Josh Sweat ayudó a presionar a los quarterbacks rivales. Tendrá apenas 28 años la próxima temporada y tiene sentido como parte del presente o futuro de cualquier equipo.

Se proyecta que siete equipos tendrán más de $60 millones en espacio de tope este verano: los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Raiders de Las Vegas, los Comandantes de Washington, los Cardenales de Arizona, los Osos de Chicago, los Cargadores de Los Ángeles y los Vikingos de Minnesota. Seguramente todos mirarán en la dirección de Sweat, ya que es el mejor jugador disponible en quizás la posición defensiva más valiosa.

9- Chris Godwin, WR, Tampa Bay Buccaneers

Después de Tee Higgins, otro nombre a tener en cuenta en el mercado de receptores es Chris Godwin, de los Tampa Bay Buccaneers. En su temporada de 29 años, Godwin viene de un año que terminó con una horrible lesión de tobillo después de jugar sólo siete partidos. Sin embargo, antes de eso, Godwin encadenó tres temporadas consecutivas de 1.000 yardas y fue una opción confiable para los mariscales de campo Baker Mayfield y Tom Brady. Aunque va a entrar en su novena temporada, Godwin todavía puede estar en la flor de su carrera, y salvo malas noticias sobre su lesión en marzo, podría ser una incorporación muy útil para cualquier equipo que busque reforzar su ataque de pase.

10- Russell Wilson, QB, Pittsburgh Steelers

Mientras que Russell Wilson, quarterback de los Pittsburgh Steelers, parecía preparado para ser una de las estrellas de la clase de agentes libres de 2025, el jugador de 36 años terminó la temporada con el pie izquierdo, perdiendo cinco partidos consecutivos para cerrar el año, incluyendo un desmoralizante fracaso por 28-14 contra los Baltimore Ravens en los playoffs.

Aunque en un principio parecía que Wilson había vuelto a la senda ganadora de su época en Seattle, el final de temporada recordó más a los aficionados los dos años en Denver que le llevaron a los Steelers la pasada temporada baja por una ganga. Sin embargo, los equipos que se muestren optimistas por el récord de 6-1 de Wilson en los primeros siete partidos con los Steelers podrían interesarse, así como aquellos que busquen competencia y orientación a corto plazo mientras intentan preparar a un quarterback novato para ser titular en el futuro.