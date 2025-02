Super Bowl LIX: los Eagles aplastan a los Chiefs y se coronan campeones de la NFL

Los Philadelphia Eagles aplastaron a los Kansas City Chiefs y se llevaron el Super Bowl LIX gracias a la brillante actuación de Jalen Hurts, la gran figura y MVP de la noche por sus dos touchdowns, un carreo clave y las 221 yardas en pases completados que lideraron la ofensiva coral de los phillies.

Pero más allá de la gran noche de Hurts, quien fue muy bien respaldado por los corredores y receptores Saquon Barkley, DeVonta Smith, A.J. Brown y Jahan Dotson —todos de gran actuación—, la gran clave del triunfo de los Eagles fue la línea defensiva, que secó e hizo sufrir como nunca a Patrick Mahomes, quien fue interceptado, capturado y golpeado durante toda la noche en lo que fue, sin dudas, el peor partido de su carrera.

Mahomes, frustrado, solo pudo maquillar las estadísticas al final del último cuarto, completando tres touchdowns y recortando un marcador que, en algún momento, llegó a estar 34-0 hasta el final del tercer cuarto.

En general, solo hubo un equipo sobre el terreno de juego, los Eagles, que jugaron un Super Bowl a placer y lograron vengarse del partido de campeonato perdido ante los propios Chiefs en 2023.

Con la derrota, los Chiefs se quedaron a las puertas de ser la primera franquicia en la historia de la NFL en alcanzar tres títulos consecutivos. Mahomes, además, se quedó también a la expectativa de sumar otro anillo y alcanzar a los icónicos Joe Montana y Terry Bradshaw, que tienen cuatro cada uno.

Con su histórico triunfo, los Eagles conquistaron su segundo Super Bowl tras el obtenido en 2017. Asimismo, contando los títulos de campeonato antes de la creación de los Super Bowl, la franquicia alcanzó su quinto trofeo de NFL.

A continuación, lo más destacado de la jornada:

08:45 pm

Kendrick Lamar sorprende en el Super Bowl con "Not Like Us"

Durante el show de medio tiempo, Kendrick Lamar interpretó Not Like Us, el tema con el que cerró su histórica disputa con Drake. La elección no solo electrizó al público, sino que reafirmó su victoria en uno de los beefs más grandes del rap.

​Not Like Us trascendió el beef entre Kendrick Lamar y Drake para convertirse en un fenómeno cultural. Con su ritmo contagioso y letras controvertidas, la canción fue un éxito global, dominó las listas de streaming y ganó el premio a Canción del Año en los Grammy 2025.