Los momentos más recordados del Super Bowl desde el año 2000

Publicado por Hayden King Verificado por 7 de febrero, 2025

El Super Bowl es, sin duda, el principal acontecimiento deportivo de Estados Unidos. Para los equipos, es la culminación de una temporada de sufrimientos y triunfos y la oportunidad de cimentar su legado como campeones. Cuando los jugadores y entrenadores llegan al campo de entrenamiento en verano, todos tienen la vista puesta en el mismo objetivo: levantar el Trofeo Vince Lombardi. Aunque para algunos las posibilidades parezcan escasas, hay muchos ejemplos en la historia que demuestran por qué no se puede descartar a ninguna cenicienta hasta que el reloj marque la medianoche.

Para los aficionados, es un espectáculo sin igual. Incluso antes del saque inicial, el espectáculo ya está en marcha, con un sobrevuelo militar, interpretaciones estelares de 'America the Beautiful' y el himno nacional, y un lanzamiento de moneda hecho a medida. Cada pausa publicitaria incluye anuncios con un gasto de producción comparable al de una película de Hollywood. El descanso dura casi el doble, para que las grandes estrellas de la música puedan ofrecer un espectáculo inolvidable. Por no hablar del partido en sí, donde lo que está en juego no podría ser mayor, y la presión no podría ser mayor. Pero sólo bajo tal presión pueden formarse 'diamantes'.

Muchas de estas gemas han resistido el paso del tiempo y han quedado grabadas para siempre en la mente de los aficionados al football de todo el mundo. Mientras los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se preparan para luchar por su lugar en la historia en el Super Bowl LIX, hemos recopilado una lista de algunos de los momentos más recordados del Super Bowl desde el cambio de siglo.

28-3

El Super Bowl LI puede que sea el único partido en el que el marcador final no es el que más recuerda la gente. Más bien, en este partido entre los Atlanta Falcons y los New England Patriots, la imagen que perdura es la del marcador a falta de poco más de dos minutos para el final del tercer cuarto, que marcaba 28-3 a favor de los Falcons.

El quarterback Matt Ryan, MVP de la NFL en 2016, y el receptor Julio Jones lideraron un ataque aéreo para Atlanta en los primeros compases. La ofensiva más eléctrica de la liga ese año fue imparable en el último partido de la temporada, y la unidad más débil del equipo, su defensa, parecía igual de dominante. Hasta que dejaron de serlo.

El quarterback de los Patriots Tom Brady y el entrenador, Bill Belichick, estaban en un profundo agujero, pero mantuvieron la calma y las tornas empezaron a cambiar. Con la ayuda de una pérdida de balón de los Falcons a principios del último cuarto, los de Nueva Inglaterra encadenaron dos anotaciones para acercar el partido a una posesión. Con poco más de dos minutos para el final, Brady lideró a los Pats en un ataque de 10 jugadas y 91 yardas para empatar el partido, coronado por un touchdown de James White y un pase de conversión de 2 puntos de Brady a Danny Ammendola.

Los Falcons fueron incapaces de anotar en el tiempo restante, y en la prórroga, los Patriots ganaron el lanzamiento de la moneda y recorrieron 75 yardas campo abajo para ganar con una carrera de touchdown de White, completando la mayor remontada de la historia del Super Bowl.

El fallo de vestuario de Justin Timberlake y Janet Jackson

Quizás el momento más memorable fuera del campo se produjo durante la Super Bowl XXXVIII de 2004 en Houston. El partido enfrentó a los New England Patriots y a los Carolina Panthers, y fue una emocionante batalla a un solo gol en la que Brady y Belichick se hicieron con su segundo trofeo Lombardi.

Sin embargo, el recuerdo que la mayoría de la gente tiene de aquel día no es del partido en sí, sino del espectáculo del descanso, en el que actuaron Justin Timberlake y Janet Jackson. Al final de la canción 'Rock Your Body', Timberlake agarró la parte superior de la camiseta de Jackson y le arrancó un trozo hasta mostrarle el pecho. La imagen fue vista por los telespectadores durante aproximadamente un segundo, hasta que la retransmisión pudo pasar a un plano general del escenario.

Los representantes de Jackson y Timberlake achacaron el incidente a un "fallo de vestuario", afirmando que sólo debía quitarse una parte de la camisa, dejando al descubierto un sujetador rojo de encaje. Muchos fans y personalidades de los medios de comunicación especularon, sin embargo, que el incidente fue un truco publicitario.

Nipplegate o Janetgate les dio publicidad a las dos estrellas, aunque la mayor parte fue negativa, y ambas pidieron disculpas públicamente. A pesar de la polémica, Timberlake fue invitado de nuevo a actuar en el espectáculo del descanso del Super Bowl LII en 2018.

El golpecito en el dedo del pie de Santonio Holmes



El Super Bowl XLIII enfrentó a los Arizona Cardinals contra los Pittsburgh Steelers, y pasaría a la historia como uno de los partidos más emocionantes de la historia.

Los Cardinals, en desventaja, prácticamente pudieron saborear la victoria cuando el ala-pívot estrella Larry Fitzgerald recibió un pase del veterano quarterback Kurt Warner y corrió 64 yardas hasta la casa para conseguir un touchdown, poniendo a Arizona por delante por un gol de campo a falta de dos minutos para el final. Los Cardinals perdían por 13 puntos a mediados del último cuarto, y estaban a punto de culminar su improbable carrera de playoffs con una remontada milagrosa.

Sin embargo, el quarterback campeón del Super Bowl Ben Roethlisberger y los Steelers tenían otras ideas. Volvieron a marchar por el campo y llegaron a la yarda 6 con menos de un minuto para el final. En el segundo intento, Roethlisberger buscó a uno de sus objetivos favoritos, el receptor Santonio Holmes, en la esquina trasera de la zona de anotación. Flotó un balón aparentemente fuera de su alcance, pero Holmes atravesó el cielo y agarró el balón mientras las puntas de sus pies rozaban el césped pintado de rojo. La jugada fue examinada y confirmada mediante revisión de vídeo, y los Steelers aguantaron en el último minuto para ganar su segunda Super Bowl en cuatro años.

El walk-off ganador de Patrick Mahomes



La edición del año pasado del partido, el Super Bowl LVIII, contó con otra victoria walk-off. A pesar de su juventud, el quarterback de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes ya ha esculpido su cara en el Monte Rushmore del Super Bowl, con un touchdown ganador del partido en la prórroga como broche final.

En la revancha del Super Bowl LIV contra los San Francisco 49ers, Mahomes se enfrentó a una dura batalla contra una de las mejores unidades defensivas de la liga, encabezada por el linebacker Fred Warner. A pesar de que ambos equipos contaban con algunos de los mejores jugadores ofensivos de la liga, el partido pareció una guerra de desgaste, y los equipos terminaron el tiempo reglamentario empatados a 19-19.

En la prórroga, el quarterback de los 49ers Brock Purdy lideró a su equipo en un drive de 13 jugadas, pero sólo fue suficiente para conseguir un gol de campo tras ser detenidos dentro de la yarda 10 de Kansas City.

Con 3 puntos de desventaja y necesitando una anotación para seguir con vida, Mahomes llevó a los Chiefs campo abajo, destrozando a la defensa de los 49ers con una precisión quirúrgica. A falta de tres segundos para el final de la prórroga, Mahomes salió del bolsillo y golpeó al receptor Mecole Hardman para el touchdown ganador, y los Chiefs lo celebraron mientras en el cielo empezaba a llover confeti.

Una 'actuación de luces', literalmente



Uno de los momentos más surrealistas de la historia del juego se produjo en el Super Bowl XLVII de 2013, disputada entre los Baltimore Ravens y los San Francisco 49ers. El partido fue especialmente notable porque los entrenadores rivales, John y Jim Harbaugh, eran hermanos. Incluso fue apodado por algunos como el Harbaugh Bowl.

Aunque el abrazo posterior al partido entre los dos entrenadores es una imagen memorable para muchos, lo que la mayoría recordará del partido es el apagón que se produjo en el tercer cuarto. Con los Ravens ganando 28-6 en Nueva Orleans (la misma sede del Super Bowl LIX), las luces del estadio se apagaron, provocando un retraso de 34 minutos en el juego.

Es difícil pensar que esto no influyera en el partido, ya que los 49ers se recuperaron y anotaron 17 puntos consecutivos tras el parón para dejar el partido en 5 puntos. Sin embargo, no fue suficiente, ya que la defensa de Baltimore se mantuvo fuerte en el último drive de los 49ers, lo que significó que John Harbaugh y los Ravens salieron victoriosos.

'The Tackle'



El Super Bowl XXXIV fue el primer Super Bowl del siglo, jugado el 30 de enero de 2000, y sigue siendo uno de los mejores. Kurt Warner y los St. Louis Rams, conocidos como The Greatest Show on Turf, se enfrentaron a los Tennessee Titans en Atlanta. Fue un partido de ida y vuelta que dejó a los aficionados con una de las imágenes del football que definen la década de 2000.

Los Titans cayeron en una desventaja inicial de 16-0, aunque lograron remontar y empatar el partido a 16 a falta de tres minutos. Sin embargo, después de recibir el saque inicial, los Rams sólo necesitaron una jugada para anotar, ya que Warner encontró al receptor Isaac Bruce para una bomba de 73 yardas.

Con un touchdown en contra, el quarterback Steve McNair y los Titans trabajaron el balón campo abajo, y consiguieron adentrarse en territorio de los Rams, alcanzando la yarda 10 con sólo cinco segundos para el final.

Con tiempo para una jugada más, McNair lanzó el balón por el centro del campo al receptor Kevin Dyson, que lo atrapó en la yarda 5 y empezó a correr hacia la zona de anotación. Fue agarrado por el linebacker de los Rams, Mike Jones, que empezó a tirarlo al suelo. Dyson extendió su brazo todo lo que pudo y se estiró hacia la línea de gol, pero se quedó a centímetros cuando el tiempo expiraba, y los Rams ganaron el partido.

'La captura del casco'



"Inmortalidad" es una palabra poderosa que se utiliza a menudo cuando se habla de campeonatos deportivos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, incluso los equipos más dominantes caen en algún momento en su camino hacia la gloria.

En el Super Bowl XLII de 2008, había un equipo que soñaba con alcanzar la perfección, una temporada 19-0 verdaderamente inmortal que culminara con un campeonato mundial. Sólo había un equipo que se interponía en su camino.

Los New England Patriots intentaban hacer historia, pero Eli Manning, Michael Strahan y los New York Giants tenían otras ideas. A pesar de ser muy inferiores, los Giants se encontraron con el balón en su poder y con una desventaja de sólo cuatro puntos en los instantes finales del partido. A falta de un minuto, y aparentemente a millas de la zona de anotación de los Patriots, Manning se echó hacia atrás y lanzó una plegaria.

Tras casi ser placado en numerosas ocasiones, Manning se liberó y lanzó un pase aparentemente a ciegas al centro del campo. El receptor abierto David Tyree, que vio muy poca acción esa temporada, saltó en el aire y agarró el balón a su casco con la punta de los dedos mientras el safety de los Patriots Rodney Harrison intentaba arrebatárselo. Después de una revisión exhaustiva, la captura fue declarada buena y Manning lanzó el touchdown ganador del partido a Plaxico Burress para sellar la mayor sorpresa en la historia del Super Bowl.

Rihanna toca el cielo



Otra actuación destacada en el descanso fue el deslumbrante espectáculo de Rihanna durante el Super Bowl LVII de 2023. La cantante comenzó su actuación relativamente minimalista, interpretando sus éxitos y bailando con una prenda roja de gran tamaño. Rápidamente, se hizo evidente que había algo diferente en ella en comparación con su aparición pública más reciente: estaba embarazada. No confirmó la noticia hasta después del partido, pero eso no impidió que las redes sociales estallaran con especulaciones.

Cuando empezó a cantar la última canción de su actuación, 'Diamonds', se subió a una plataforma que empezó a ascender a los cielos. Mientras cantaba el estribillo ("We're beautiful like diamonds in the sky"), la plataforma luminiscente se elevó hasta las vigas del estadio, haciendo que los latidos del corazón palpitaran en el pecho de los fans de Glendale, Arizona, y de todo Estados Unidos mientras el espectáculo terminaba con Rihanna y el niño suspendidos en el aire.

'The Philly Special'



Una de las jugadas más memorables de la historia reciente de la NFL se produjo en el Super Bowl LII de 2018, cuando los Philadelphia Eagles se enfrentaron a los New England Patriots. Tom Brady buscaba ganar su sexto título de la NFL, y se enfrentaba a un equipo de los Eagles sin el quarterback titular que los había llevado a empatar el mejor récord de la liga ese año, Carson Wentz.

Wentz se lesionó en la semana 14 con un desgarro del ligamento cruzado anterior, lo que puso fin a su temporada. Fue sustituido por el veterano Nick Foles, que condujo bien al equipo en su ausencia, llevando al equipo hasta el Super Bowl.

En el partido, el entrenador de los Eagles, Doug Pederson, preparó algo especial para su nuevo quarterback titular. Enfrentándose a un cuarto down cerca de la zona de anotación, Foles empezó a gritar y a hacerse a un lado como si hubiera confusión entre la ofensiva de los Eagles. Sin embargo, justo cuando los Patriots comenzaban a relajarse, Philadelphia le pasó el balón al corredor Corey Clement, quien se lo pasó al ala cerrada Trey Burton, quien luego se lo pasó a un Foles bien abierto para un touchdown, dándole a los Eagles una anotación clave en una jugada de riesgo antes del medio tiempo.

Chiefs-Eagles I



Con los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles listos para una revancha el domingo, vale la pena revisar el primer enfrentamiento de hace dos años, el Super Bowl LVII, un partido que los Chiefs ganaron con un emocionante 38-35.

A pesar de la derrota, el quarterback de los Eagles, Jalen Hurts, lanzó para 304 yardas, corrió para otras 70 y logró 4 touchdowns combinados. Si bien no lanzó ninguna intercepción, Hurts perdió un fumble, que fue devuelto por Kansas City para un touchdown y cambió en gran medida el impulso del juego.

El pasador de los Chiefs Patrick Mahomes lanzó para sólo 182 yardas y corrió para 44, aunque tuvo 3 touchdowns por aire, y se las arregló para no entregar el balón. Cuando su equipo más lo necesitaba, los guio en un ataque de 12 jugadas y 66 yardas para preparar el gol de campo que a la postre ganaría el partido.

Las pérdidas de balón serán clave esta vez en el Super Bowl LIX, así como la incorporación del running back de los Eagles Saquon Barkley, que corrió para 2.005 yardas en la temporada regular y terminó tercero en la votación para el MVP.

Sintonícelo el domingo a las 6:30 p.m. EST en Fox. También estará disponible para streaming en Fubo TV y otras plataformas que transmiten Fox. El partido también se podrá ver en español en Fox Deportes.