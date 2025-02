Caesars Superdome: un superviviente del Katrina que albergará el Super Bowl LIX

Este domingo se celebra el Super Bowl LIX, uno de los eventos deportivos más esperados del año. Esta temporada, el lugar designado para albergar el juego por el campeonato de la National Football League (NFL) es el Caesars Superdome de Nueva Orleans (Luisiana).

Los Kansas City Chiefs -vigentes campeones del Super Bowl- y los Philadelphia Eagles libraran su batalla deportiva en este recinto con forma de carpa circense, que es el hogar de los New Orleans Saints de la NFL y que dispone de una capacidad de 73.208 espectadores ampliable a 76.468.

Su construcción comenzó en 1971. Este año, el Caesars Superdome está de celebración, ya que cumplirá, el 3 de agosto, medio siglo desde que se abrieron sus puertas por primera vez.

Se puede decir que el Caesars Superdome es uno de los estadios con más historia de la NFL. Porque esta temporada será la octava vez que veamos el Super Bowl en el estadio de los Saints.

La primera vez que se disputó el juego por el campeonato fue en 1978. El 15 de enero de aquel año, los Dallas Cowboys lograron su segundo trofeo Vince Lombardi tras imponerse a los Denver Broncos en el Super Bowl XII.

La última ocasión que los aficionados acudieron al Caesars Superdome fue en el Super Bowl XLVII. Los Baltimore Ravens lograron su segundo y último trofeo Vince Lombardi el 3 de febrero de 2013 al vencer a los San Francisco 49ers.

Los siete Super Bowls en el Caesars Superdome

XII: Dallas Cowboys - Denver Broncos

XV: Oakland Raiders - Philadelphia Eagles

XX: Chicago Bears - New England Patriots

XXIV: San Francisco 49ers - Denver Broncos

XXXI: New England Patriots - Green Bay Packers

XXXVI: St. Louis Rams - New England Patriots

XLVII: Baltimore Ravens - San Francisco 49ers​