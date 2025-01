Todo lo que hay que saber sobre el Super Bowl 2025

Publicado por Israel Duro Verificado por 27 de enero, 2025

Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles reeditarán el próximo 9 de febrero el Super Bowl de 2023. A diferencia de entonces, el equipo de la American Football Conference es favorito para alzarse con el prestigioso trofeo, que ya llevó a sus vitrinas en las dos últimas temporadas, lo que le convertiría en el primer equipo de la historia en ganar el título por tercera vez consecutiva. Los de Pensilvania confían en que este año cambien las tornas y acaben celebrando el triunfo en Nueva Orleans dentro de dos semanas.

Pese a la exhibición de los Eagles del sábado ante los Washington Commanders, a los que aplastaron por un contundente 55-23, el equipo de Mahomes y Kelce parece más fuerte de cara a alzar el trofeo. No obstante, tendrá que mejorar su defensa, como apuntó su técnico tras el agónico triunfo en la final de Conferencia ante los Buffalo Bills (38-35).

Mahomes y Kelce contra el imparable Barkley

Sobre todo porque enfrente tendrán a un imparable Saquon Barkley. El golpe sobre la mesa de los Eagles impidiéndole batiera el récord histórico de carreras en la temporada regular porque el objetivo del equipo era "ganar el Super Bowl" y éste era "más importante" que batir un récord de décadas de antigüedad. Sin embargo, los resultados hasta ahora parecen darles la razón: Barkley destrozó a los Commanders con tres TD y sus 442 yardas de carrera en lo que va de playoffs ocupan la séptima plaza de todos los tiempos.

Es la décima ocasión en que dos equipos repiten una final, la quinta vez que ocurre en un plazo de cinco años. En las cuatro ocasiones anteriores dentro del mismo lustro, no hubo revancha y los equipos que ganaron el primer encuentro volvieron a hacerlo. Esto incluye la final del pasado año, cuando los Chiefs doblegaron de nuevo a los 49ers.

Horario, dónde seguir el Super Bowl 2025 y la polémica por la actuación de Lamar

En cuanto a la organización, el Super Bowl se disputará en el Caesars Superdome de Nueva Orleans el 9 de febrero a partir de las 4.30 p.m. MST y podrá seguirse en directo a través de Fox y streaming como FUBO. Kevin Burkhardt (jugada a jugada) y Tom Brady (analista) serán los locutores del partido.

La actuación del descanso correrá a cargo del rapero ganador de 17 premios Grammy Kendrick Lamar. Su participación no está exenta de polémica, puesto que uno de sus grandes rivales musicales, Drake, ha pedido a la NFL e incluso a varios tribunales, que Lamar retire de la lista de canciones preparadas para el evento Not Like Us, en la que acusa de Drake de pedofilia.