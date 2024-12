Rickey Henderson, leyenda de la MLB y líder de carreras de bases robadas, falleció a los 65 años

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 21 de diciembre, 2024

Rickey Henderson, líder de carreras de bases robadas en las Grandes Ligas de Béisbol, ha fallecido a los 65 años, según anunció su familia el sábado.

Henderson jugó 24 temporadas en la MLB para nueve equipos diferentes entre 1979 y 2003, incluidas cuatro temporadas con los Oakland Athletics, con los que ganó una Serie Mundial en 1989. Henderson también ganó una Serie Mundial en 1993, tres meses después de ser traspasado de los A's a Toronto.

"Para varias generaciones de aficionados al béisbol, Rickey Henderson fue el referente en el robo de bases y el bateo inicial", dijo Rob Manfred, comisionado de la MLB. "Rickey fue uno de los Athletics más consumados y queridos de todos los tiempos".

"También dejó huella en muchos otros clubes durante un cuarto de siglo de carrera como ningún otro. Fue la personificación de la velocidad, la potencia y el espectáculo al marcar la pauta en la parte alta de la alineación. Rickey se ganó el respeto universal, la admiración y el asombro de los aficionados al deporte".

Apodado El hombre de los robos, Henderson ostenta los récords de la MLB con 1.406 bases robadas y 2.295 carreras anotadas, y estableció el récord de una temporada con 130 bases robadas en 1982. Ningún otro jugador ha robado 100 bases en una temporada.

Pamela Henderson, viuda de Rickey, confirmó su muerte tras una breve estancia en el hospital por enfermedad, emitiendo un comunicado en el que calificaba a su marido de "leyenda dentro y fuera del campo" y añadía: Rickey vivió su vida con integridad, y su amor por el béisbol era primordial".

"Ahora, Rickey está en paz con el Señor, atesorando los extraordinarios momentos y logros que deja atrás. Estamos profundamente agradecidos por la efusión de amor, apoyo y recuerdos sinceros de la familia, amigos y aficionados, todo lo cual ha traído un inmenso consuelo".

El jardinero, 10 veces All-Star, fue elegido miembro del Salón de la Fama del Béisbol en 2009, en su primer año de elegibilidad.

"Estamos conmocionados y con el corazón roto por su fallecimiento", dijeron los A's en un comunicado. "Su pérdida será sentida no sólo por los aficionados de los A's, sino también por los aficionados al béisbol de todo el mundo", añadieron.

"Rickey Henderson es uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. Sus logros en el campo hablan por sí solos y sus récords permanecerán para siempre en lo más alto de la historia del béisbol. Fue sin duda el jugador más legendario de la historia de Oakland y dejó una huella imborrable en generaciones de aficionados de los A's".

Henderson, que habría cumplido 66 años el día de Navidad, terminó con 3.055 hits, 297 jonrones y 1.115 carreras impulsadas con un promedio de bateo de .279.

Fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1990, entre las 12 temporadas en las que fue el líder de bases robadas de la AL.

En 1991, Henderson batió el antiguo récord de bases robadas de Lou Brock en la MLB al batear la base número 939 de su carrera.

"Para los que le conocieron personalmente, Rickey fue mucho más que un icono de la franquicia y un miembro del Salón de la Fama del Béisbol", dijeron los A's. "Fue amigo y mentor de muchos jugadores. Fue amigo y mentor de todos los jugadores, entrenadores y empleados que pasaron por el Oakland Coliseum".

Henderson, que habría cumplido 66 años el día de Navidad, terminó con 3.055 hits, 297 jonrones y 1.115 carreras impulsadas con un promedio de bateo de 279.