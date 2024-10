Shohei Ohtani podrá salir al campo en el tercer juego contra los Yankees pese a su lesión

Publicado por Juan Peña Verificado por 28 de octubre, 2024

Dave Roberts, manager de los Dodgers, ha despejado las dudas en cuanto al partido contra los Yankees de este lunes. La estrella del equipo, Shohei Ohtani, podrá jugar pese a su lesión de la jornada anterior en el hombre izquierdo.

Después del análisis médico, se precisó que le japonés sufre de una subluxación parcial del hombro derecho. Se la provocó al intentar robarse la segunda base durante el segundo juago contra la Yankees de este domingo.

Pese a esto, Ohtani podrá jugar el tercer encuentro de las World Series, aunque no será sin serias molestias y dolores en el hombro izquierdo. De acuerdo con el manager Roberts, la tolerancia al dolor del japonés condicionará mayormente su participación. Sin embargo, jugar el lunes no empeorará la subluxación de Ohtani.

"No lo veo comprometido. Es el hombro izquierdo, que es el hombro trasero", dijo Roberts antes de un entrenamiento del equipo en el Yankee Stadium. "No veo cómo eso afecta su bateo si es capaz de ir. Realmente no lo veo", sostuvo en declaraciones recogidas por el New York Post.