Rafa Nadal se retira: "Es el momento adecuado para poner punto y final"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 10 de octubre, 2024

"Mi intención es que 2024 sea mi último año", afirmó hace unos meses. Y así ha sido. Rafael Nadal confirmó que se retira de la práctica profesional a sus 38 años tras una trayectoria condicionada por las lesiones, pero plagada de títulos, siendo parte de una de las mejores generaciones de la historia del tenis.

"Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional", dijo Nadal en un video publicado en sus redes sociales, al que acompañó con imágenes de los mejores momentos de su carrera. "Es una decisión que, evidentemente, es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar".

El mejor tenista español de la historia añadió que dejará el tenis profesional después de la final de la Copa Davis, torneo en el que representará a España y que se disputará en la ciudad española de Málaga en noviembre.

Una trayectoria al alcance de muy pocos

"Me siento muy afortunado por todas las cosas que he podido vivir". Con esa frase, Nadal resumió su tan exitosa carrera; una trayectoria que finaliza con un balance de 1.080 partidos ganados y 227 perdidos y en la que prácticamente no falta ni uno de los grandes títulos que ha luchado por lograr: 22 Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas, cinco Copa Davis, dos Copa Laver, 39 títulos de ATP Masters 1000, 24 ATP Tour 500... Una vitrina que contiene nada más y nada menos que 92 títulos.

Pero si hay un torneo en el que ha destacado el tenista español es Roland Garros. Nadie en la historia del tenis, hasta el momento, ha conseguido subirse a lo más alto del podio parisino. Y parece improbable que alguien consiga destronarlo. Nadal ha disputado la final de Roland Garros en 14 ocasiones y, en las 14, ha triunfado, ganándose, a pulso, el apodo del rey de la tierra batida.

Su desempeño en los otros tres Grand Slam tampoco se queda corto: dos Wimbledon (2008 y 2010), cuatro Abierto de Estados Unidos (2010, 2013, 2017 y 2019) y dos Abierto de Australia (2009 y 2022). Además, se hizo con el oro en el cuadro masculino individual de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, se subió a lo alto del podio en el cuadro masculino de dobles, junto con su compatriota Marc López.

Con el equipo nacional español, ganó cinco Copa Davis, en los años 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019, en los que derrotó a Estados Unidos; Argentina; República Checa; nuevamente, Argentina; y Canadá, respectivamente.

Las lesiones obstaculizaron que engrandeciese, aún más, su carrera

Si algo ha servido de impedimento para que ampliase su legendaria carrera han sido las lesiones, principales causantes de haber tenido que decir adiós al tenis profesional.

"La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos, especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones", relató Nadal en el video.

Unas lesiones que han afectado, prácticamente, a todas las partes de su cuerpo: rodillas, abdomen, hombros, espalda, caderas...

Djokovic, el último del 'Big Three'

En las últimas dos décadas, los amantes del tenis han visto a tres jugadores pelear por todos los títulos y dominar el circuito profesional: Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Un Big Three que han dejado luchas titánicas sobre las pistas, puntos inimaginables y una de las rivalidades más sanas que ha dado el deporte.

Nadal se convierte en el segundo de ese Big Three en retirarse. El primero fue Federer, que anunció su marcha del tenis profesional el 15 de septiembre de 2022 tras disputar la Laver Cup. Aquel torneo dejó una imagen que ha quedado impresa en la mente de todos los aficionados: Nadal llorando al lado del tenista suizo tras jugar su último partido.

Tras la retirada de Nadal sólo queda Djokovic. A sus 37 años, es el tenista masculino que más Grand Slam tiene: 24. Con jóvenes rivales que están comenzando a dominar el circuito -como el italiano Jannik Sinner o el español Carlos Alcaraz-, parece complicado que el serbio siga ampliando su leyenda. Aunque aún se mantiene en el top ten del ranking ATP.