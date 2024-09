Brasil, sumida en una profunda crisis

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 11 de septiembre, 2024

Mientras su eterno rival, Argentina, vive un momento dulce que comenzó con la victoria en el Mundial de Qatar 2022 y prosiguió con el triunfo en la Copa América 2024, Brasil sufre un periodo decadente repleto de dudas pese a la generación de jugadores que actualmente atesora. Esos interrogantes se han acentuado en el último partido que ha disputado, en el que perdió frente a Paraguay en la fase clasificatoria para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El combinado nacional dirigido por Dorival Júnior sufrió una dolorosa y sorprendente derrota por 1-0 frente a la selección paraguaya en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción. El único gol del partido fue obra del joven centrocampista Diego Gómez, que batió el arco defendido por Alisson Becker con un gran disparo desde fuera del área.

Ya de por sí, acabar el partido por debajo en el marcador dice mucho. Si a ello añadimos la imagen que están dando los jugadores y el director técnico, el resultado es peor. A excepción de algún detalle que dejó Rodrygo Goes, la actuación de los brasileños no estuvo a la altura de una pentacampeona del mundo como lo es la Canarinha. Y Dorival Júnior, quien sigue estando en el centro de las críticas por no haber podido construir una plantilla cohesionada con la generación de futbolistas de la que dispone.

"Pueden esperar que estemos en la final del Mundial"

A pesar del mal momento que atraviesa la selección brasileña, el director técnico está esperanzado de poder revertir la situación. Tanto que cree que estarán en la final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

"No tengo ninguna duda. Pueden esperar que estemos en la final del Mundial. Pueden exigirme eso", afirmó Dorival Júnior antes de caer derrotado frente a Paraguay.

Sin embargo, tras la derrota, el director técnico brasileño dijo que han de mejorar para alcanzar cotas altas: "Necesitamos mucho más para llegar al nivel que todos queremos. Lo estamos intentando a toda costa. No es fácil, es un trabajo duro, pero tenemos que dar un paso adelante para encontrar rápidamente ese camino".

El plantel reconoce el mal momento

La estrella de la Canarinha, Vinícius Júnior, no dudó en reconocer la mala época que atraviesa el combinado nacional brasileño. "Está siendo un proceso complicado porque cuando la confianza no llega, los goles tampoco", dijo el delantero, uno de los grandes favoritos a ganar el Balón de Oro esta temporada, en declaraciones recogidas por AFP.

Más autocrítico fue Marquinhos. "Estamos en un momento de tratar de encajar y encontrar cosas, muchas piezas están siendo cambiadas, el entrenador todavía está tratando de encontrar la mejor manera de jugar. Eso se refleja en el resultado. También hay muchos jugadores nuevos. Creo que es un momento en el que nos falta confianza. Tenemos que encontrar esa confianza y volver a ganar partidos. Eso es en lo que intentamos enfatizar", dijo el defensa.

Un lustro sin títulos

Desde que se alzó con la Copa América 2019 al derrotar a Perú en la final, Brasil no sabe lo que es festejar un título con sus aficionados. Desde entonces, se han disputado dos ediciones de este torneo: en 2021, siendo la anfitriona, la Canarinha fue subcampeona y, en 2024, no avanzó más allá de los cuartos de final.

Peor ha sido su actuación en el Mundial. Su quinto y último título lo logró en Corea del Sur y Japón 2002. A partir de ahí, el torneo se disputó cinco ocasiones más, obteniendo su mejor resultado en Brasil 2014: cayó en semifinales frente a Alemania con aquel histórico 7-1. En el resto, terminó su periplo en cuartos de final: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, Brasil, de momento, tiene su pase garantizado, pese a su mala actuación reflejada en los 10 puntos que ha logrado de los 24 puntos que ya se han disputado.