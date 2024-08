Valentina Petrillo, primer atleta trans que competirá en unos Juegos Paralímpicos

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 13 de agosto, 2024

Después de que la competición de boxeo acaparase gran parte de la atención en los JJOO París 2024 al dejar participar a dos "boxeadores" en dos modalidades femeninas, ahora le llega el turno a los Juegos Paralímpicos.

Este evento deportivo, destinado a personas con discapacidad física que no pueden participar en las Olimpiadas, también se ha dejado atrapar por la mentalidad woke y ha anunciado que permitirá competir al transgénero de 50 años, Valentina Petrillo, en dos pruebas del T12 de atletismo femenino, la de 200 y la de 400 metros.

El atleta, que realizó la transición en 2019 y que tiene una discapacidad visual de 1/50 de rango, podrá así competir en la modalidad femenina. Algo que, según aseguró él mismo a BBC Sport, es un "símbolo importante de inclusión":

"El valor histórico de ser la primera mujer transgénero en competir en los Juegos Paralímpicos es un símbolo importante de inclusión". Valentina Petrillo, deportista transgénero que participará en los Juegos Paralímpicos.

Según explicó él mismo, se dio cuenta de que se identificaba como una mujer a los 9 años, y a los 14 le diagnosticaron la enfermedad de Stargardt, un trastorno ocular degenerativo.

Esa fue la razón por la que comenzó a participar en competiciones deportivas destinadas a personas con discapacidad, llegando a ser campeón en las modalidades masculinas y logrando hasta 11 títulos nacionales en las competiciones paralímpicas.

Ahora, sin embargo, participará en las categorías femeninas. Todo porque los Juegos Paralímpicos se rigen por las políticas de World Para Athletics y estas permiten que una persona legalmente reconocida como mujer compita en la categoría para la que su discapacidad la califica.

Y, aunque son conscientes de la polémica que despertará todo esto, creen firmemente que deben seguir estas reglas. Así lo aseguró el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons:

"Estoy preparado para las críticas. Pero, una vez más, tenemos que respetar nuestras reglas, no podemos faltar al respeto a nuestras reglas. Por el momento, las reglas de World Para Athletics le permiten competir, por lo que será bienvenida como cualquier otro atleta". Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

Pero no todo el mundo piensa así. En 2021, más de 30 atletas femeninas firmaron una petición que enviaron al presidente de la Federación Italiana de Atletismo para que no permitiese participar a Valentina Petrillo en las carreras femeninas. De poco ha servido, ya que no sólo no le impidieron competir, sino que el atleta será ahora la primera persona transgénero que participe en los Juegos Paralímpicos.