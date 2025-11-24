Dónde encontrar las mejores ofertas de Acción de Gracias 2025: cenas completas desde menos de $20

Cena de Acción de Gracias Alamy Stock Photo / Cordon Press / Cordon Press

Publicado por Diane Hernández 24 de noviembre, 2025

Con el Día de Acción de Gracias acercándose -este año se celebrará el jueves 27 de noviembre- millones de familias ya están planificando sus menús festivos. Y, como siempre, una de las grandes preguntas es: ¿dónde comprar más barato?

Desde inicios de noviembre, las principales cadenas de supermercados del país han lanzado ofertas especiales para ayudar a los consumidores a preparar su cena sin desbordar el presupuesto. Algunas propuestas incluyen cenas completas para cuatro personas por menos de 20 dólares, mientras que otras prometen alimentar a 10 comensales por menos de 40, algo que hace apenas unos años era impensado.

A continuación, un recorrido completo por las mejores ofertas de Acción de Gracias 2025 en los supermercados del país:

Lidl: Cena para 10 por menos de $36

Lidl fue una de las primeras cadenas en revelar su paquete de Acción de Gracias, cuyo costo se mantiene muy por debajo del promedio nacional. Este año, la cadena ofrece una cena para 10 personas por menos de 36 dólares, es decir, 3.60 dólares por persona.

Históricamente, Lidl ha mantenido precios bajos:

2024: menos de 45 dólares

2023: menos de 30 dólares

2022: menos de 30 dólares

El paquete incluye más de 20 artículos, entre ellos: pavo Shady Brook Farms de 14 lb, calabaza 100% pura, papas Russet (5 lb), batatas frescas, vegetales enlatados, crema de champiñones, mezcla para relleno, masa de tarta, panecillos hawaianos, mezcla para gravy, mini malvaviscos y más.

(Archivo) Celebración de Thanksgiving Alamy Stock Photo / Cordon Press / Cordon Press

Target: Cena para 4 por menos de 20 dólares

Target anunció que esta es la cena de Acción de Gracias más barata en su historia: por menos de 20 dólares se puede alimentar a una familia de cuatro (excepto en Alaska y Hawái).

Incluye: pavo Good & Gather de hasta 10 lb, papas Russet (5 lb), salsa de arándanos Ocean Spray, mezcla de relleno, gravy Heinz, pan francés suave y maíz congelado.

Además, Target ofrece pasteles de temporada por 4.99 dólares y decoración festiva por menos de 20 dólares.

Walmart: Canasta para 10 por 39.93 dólares

Este año, la canasta festiva de Walmart baja más del 25 % respecto a 2024 y queda en 39.93 dólares para 10 personas, de acuerdo al comunicado en su sitio oficial.

La empresa destacó que el pavo Butterball cuesta 97 centavos por libra, el precio más bajo desde 2019.

Incluye: pavo Butterball de 13.5 lb, papas frescas, arándanos, verduras enlatadas, macarrones con queso, mezcla para gravy, masa para tarta, calabaza enlatada, leche evaporada, panecillos y más.

Walmart también ofrece entrega exprés gratuita para nuevos clientes y la posibilidad de agregar donaciones al Ejército de Salvación. Además, creó listas de compra de un solo clic para opciones sin gluten, comidas balanceadas y cenas alternativas.

Stop & Shop: Cena para 10 por menos de $40

Disponible del 14 al 27 de noviembre, Stop & Shop ofrece un paquete completo para 10 personas por menos de 40 dólares.

Incluye: pavo Shady Brook Farms de 10 lb, panecillos, dos frascos de gravy Heinz, dos mezclas de relleno, dos latas de verduras Del Monte, puré de papas para microondas, acompañamiento Reser’s, salsa de arándanos, caldo Swanson, Cool Whip y pastel de calabaza fresco.

La cadena también igualará el precio del pavo de la competencia, con límite de dos por cliente. Para quienes prefieren evitar la cocina, ofrece una comida preparada por 7.99 dólares con pavo, puré, relleno y maíz.

Food Lion: banquete para 10 por menos de 40 dólares

Del 12 al 27 de noviembre, Food Lion ofrece una cena completa para 10 personas por menos de 40 dólares.

Incluye: pavo congelado de 14 lb, maíz y judías verdes Green Giant, crema de champiñones Campbell’s, cebollas fritas francesas, relleno, macarrones con queso deluxe, arándanos frescos, batatas (4 lb), mezcla para salsa, caldo Swanson, panecillos hawaianos, pasteles Mrs. Smith y cobertura batida.

Aldi: cena para 10 por 40 dólares

Aldi mantiene su tradición de precios accesibles: su paquete de este año cuesta 40 dólares para 10 personas, 7 menos que en 2024, y estará vigente hasta el 24 de diciembre.

Entre los más de 20 artículos incluidos están: pavo entero, caldo, crema de champiñones, rollos hawaianos, mini malvaviscos, judías verdes, calabaza enlatada, conchas y queso, mezcla para gravy, relleno, papas Russet (10 lb), batatas, zanahorias, apio, arándanos y más.

(Archivo) Ideas para cenas de Acción de GraciasAlamy Stock Photo / Cordon Press / Cordon Press

Amazon / Amazon Fresh: Cena para 5 por $25

Entre el 12 y el 27 de noviembre, Amazon ofrece una cena para cinco personas por 25 dólares, disponible mediante entrega el mismo día o en tiendas Amazon Fresh.

El paquete incluye: pavo Butterball congelado, guarniciones Reser’s (relleno, puré, cazuela de judías verdes), salsa de arándanos, panecillos crescent y un pastel de marcas nacionales.

Los miembros Prime también obtienen:

Pavos Whole Foods 365 desde 1.49 dólares la libra (congelados)

20 % de descuento en vino (6 botellas o más)

Envío ilimitado desde 9.99 dólares al mes en pedidos de 25 dólares o más

Kroger: cena para 10 por 47.50 dólares

El paquete Freshgiving de Kroger cuesta 47.50 dólares para 10 personas, es decir, 4.75 por comensal.

Incluye: pavo Kroger de 14–16 lb, relleno, caldo, maíz, zanahorias, salsa de arándanos, papas Idaho, yams dulces, crema de champiñones, judías verdes, panecillos, masa de tarta, puré de calabaza y cobertura batida.

Kroger también ofrece descuentos adicionales, como Heinz Gravy 2×4 dólares y la opción de redondear donaciones a organizaciones contra el hambre hasta el 1 de enero.

Qué tiendas estarán abiertas en Florida el Día de Acción de Gracias 2025



Sin embargo, varias tiendas sí abrirán con horarios reducidos para compras de último minuto:

Bravo Supermarkets : abierto de 7:30 am a 6 pm.

: abierto de 7:30 am a 6 pm. The Fresh Market : abierto de 7am a 3pm.

: abierto de 7am a 3pm. Sprouts : abierto de 7am a 2pm.

: abierto de 7am a 2pm. CVS : la mayoría de las sucursales estarán abiertas con horarios modificados.

: la mayoría de las sucursales estarán abiertas con horarios modificados. Whole Foods : la mayoría abrirán de 7am a 1pm.

: la mayoría abrirán de 7am a 1pm. Walgreens: solo abrirán las tiendas 24 horas.

La mayoría de los grandes minoristas estarán cerrados, pero aún habrá opciones abiertas -sobre todo tiendas más pequeñas o con formato especializado- para resolver emergencias culinarias durante el feriado. Para el Día de Acción de Gracias, muchas de las principales cadenas de supermercados en Florida permanecerán cerradas, incluyendo Publix, Walmart, Target, Aldi, BJ’s, Costco, Sam’s Club, Trader Joe’s y Winn-Dixie.La mayoría de los grandes minoristas estarán cerrados, pero aún habrá opciones abiertas -sobre todo tiendas más pequeñas o con formato especializado- para resolver emergencias culinarias durante el feriado.

Dollar General: paquetes flexibles de recetas

Dollar General ofrece "paquetes de recetas" para preparar guarniciones o postres para 4 a 6 personas, disponibles hasta el 29 de noviembre.

Algunas ofertas destacadas:

Compra batatas Bruce’s Yams + azúcar morena, y recibe malvaviscos Jet-Puffed gratis.

Compra crema de champiñones + cebollas French’s, y obtén judías verdes gratis.

Compra masa Graham + leche evaporada y recibe calabaza gratis.

Además, del 9 de noviembre al 25 de diciembre, los clientes pueden ahorrar 5 dólares por cada 15 gastados en productos festivos y aprovechar rebajas rotativas en más de 15 categorías, incluyendo mezclas para pasteles, chocolates, relleno y más.

Sam's Club: cena para 10 por menos de 100 dólares (preparada y lista para servir)

Ideal para quienes buscan comodidad, Sam’s Club ofrece una cena totalmente lista para consumir por menos de 100 dólares para 10 personas.

Este año añade tres nuevos platos:

Judías verdes con arándanos y almendras

Maíz con ajo y hierbas

Ensalada de cosecha

La receta del puré de batata también fue mejorada.

El paquete Member’s Mark incluye: pavo ahumado, macarrones con queso, panecillos, pastel de calabaza, puré de papas, puré de batata, judías verdes, maíz especiado y ensalada.

The Fresh Market: Opciones desde 19.99 dólares hasta 189.99 dólares

Fresh Market ofrece una gama amplia de menús, desde cenas pequeñas para 3–5 personas hasta opciones premium para 12–14 comensales.

Los precios van desde 19.99 dólares hasta 189.99 dólares.

Uno de los más populares es el Ultimate Ham & Turkey, para 12–14 personas, que incluye pavo cocido, jamón, papas batidas, relleno, calabaza asada con nueces y arándanos, verduras mixtas, salsa de arándanos, gravy, panecillos y más.

Acción de Gracias accesible sí es posible

Las cadenas de supermercados han apostado fuerte por ofrecer precios históricos este año. Con opciones que van desde 20 dólares hasta menos de 40 para cenas completas, es posible celebrar el Día de Acción de Gracias sin sacrificar sabor ni complicar el presupuesto familiar.

Ya sea que busques una cena completa, guarniciones económicas o una solución totalmente preparada, este 2025 ofrece más alternativas que nunca para celebrar por menos.