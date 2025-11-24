Publicado por Carlos Dominguez 24 de noviembre, 2025

Al menos tres personas murieron y otras 25 resultaron heridas en una serie de tiroteos registrados en distintos puntos de Chicago durante el pasado fin de semana. Las edades de las víctimas oscilan entre los 13 y los 65 años; entre ellas se cuentan numerosos adolescentes, según informó CBS News.

La violencia fue más intensa el viernes por la noche, cuando se produjeron dos tiroteos separados en la zona céntrica de Loop en medio de las festividades navideñas, incluida la iluminación del árbol de Navidad de la ciudad.

"¡Traigan a Trump!"

El presidente Trump utilizó Truth Social el sábado por la tarde para referirse a los tiroteos, alegando que hubo "delitos masivos y disturbios en la zona de Chicago Loop" el viernes por la noche, y afirmando que "varios agentes de policía" fueron "atacados y gravemente heridos".

El presidente también resaltó la oposición tanto del gobernador de Illinois, JB Pritzker, como del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, a los esfuerzos de la Casa Blanca por enviar a la Guardia Nacional a la ciudad con el objetivo de reducir la criminalidad.

"El gobernador Pritzker y el alcalde de Chicago, con su bajo coeficiente intelectual, están rechazando la ayuda del Gobierno federal para una situación que podría remediarse rápidamente", escribió Trump. "¡La gente está coreando: ¡TRAIGAN A TRUMP!".

Brandon Jonson: "Tenemos demasiadas armas"

El alcalde Brandon Johnson denunció la violencia del fin de semana como "desalentadora y bastante perturbadora", haciendo hincapié en cómo genera miedo en la comunidad y prometió aumentar la presencia policial y aplicar un control más estricto en las zonas céntricas, especialmente durante los grandes eventos públicos.

Johnson también destacó los retos a los que se enfrenta la policía con las zonas "tomadas por los adolescentes" y pidió a los padres que asumieran una mayor responsabilidad por las actividades de sus hijos.

"Nuestros jóvenes tienen que entender que no deben asistir a estos eventos no autorizados que se anuncian en las redes sociales", afirmó.

Johnson también dijo que 18 personas fueron detenidas el viernes por la noche y que se recuperaron cinco armas. Sin embargo, no se efectuaron detenciones durante los dos tiroteos.

"Tenemos demasiadas armas y demasiados jóvenes que no valoran su vida ni la de los demás", afirmó Johnson.

Tiroteos en el Downtown Loop

Alrededor de las 9:50 pm del viernes, siete adolescentes de entre 13 y 17 años fueron tiroteados cerca del Chicago Theatre, en State Street. Fueron trasladados de urgencia a hospitales locales; uno de los adolescentes se encontraba en buen estado y los demás, en condiciones estables.

Menos de una hora después, un joven de 14 años recibió un disparo mortal a pocas calles del primer incidente, y un hombre de 18 años resultó gravemente herido. El joven de 14 años fue trasladado al Hospital Northwestern, donde murió.

Asimismo, un hombre de 25 años recibió un disparo en el ojo en una gasolinera del barrio de West Roseland a última hora de la noche del viernes y sobrevivió. Mientras que una mujer de 32 años también alcanzada durante este tiroteo murió tras ser trasladada al hospital.