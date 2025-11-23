La nieta de John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, revela que padece cáncer terminal

Publicado por Williams Perdomo 23 de noviembre, 2025

Tatiana Schlossberg, nieta del ex presidente John F. Kennedy, informó de que padece cáncer terminal. La madre de dos hijos, de 35 años, reveló la noticia en un ensayo personal publicado en el New Yorker el sábado.

Schlossberg detalló que tiene leucemia mieloide aguda con una mutación rara.

“Tal vez mi cerebro esté repasando mi vida ahora porque tengo un diagnóstico terminal, y todos estos recuerdos se perderán”, escribió la hija de Caroline Kennedy, de 67 años, y Edwin Schlossberg.

En ese sentido expresó que "mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven para siempre en el interior de mis párpados, no me recordarían".

Además, explicó que el diagnóstico fue impactante porque se sentía bien de salud:

"Había nadado una milla en la piscina el día anterior, con nueve meses de embarazo. No estaba enferma. No me sentía mal. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía".

En el artículo, Schlossberg contó cómo ha enfrentado el diagnóstico y cómo fue el tratamiento. "Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme viva durante un año, tal vez", escribió Schlossberg.