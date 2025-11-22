Día de Acción de Gracias: un temporal amenaza los desplazamientos por carretera y aire

Dos personas caminan por Nueva York durante un día de lluvia. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 22 de noviembre, 2025

Los planes vacacionales de los estadounidenses durante el feriado del Día de Acción de Gracias podrían verse condicionados por un temporal que está entrando en el país por la costa suroeste e iría desplazándose hacia el este con el paso de los días y que provocaría retenciones en las carreteras y retrasos en los vuelos y trenes.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se registrarán tormentas eléctricas que estarán acompañadas de precipitaciones en forma de lluvia de carácter "moderada a fuerte" en la zona acotada entre el noreste de Texas y el área metropolitana de Memphis (Tennessee).

Desde su delegación en Austin/San Antonio (Texas), el NWS ya ha advertido de que las lluvias y las tormentas podrían llegar "entre el domingo y el lunes", con un correspondiente descenso en las temperaturas.

Asimismo, desde su división en Houston, la agencia meteorológica subrayó que el lunes "llegará otro sistema con más probabilidades de lluvia" y "un clima más fresco para el Día de Acción de Gracias".

En Chicago (Illinois), las lluvias harán acto de presencia a partir de la noche del lunes, según reportó el NWS. Unas precipitaciones que persistirán durante el martes. El miércoles, se prevé que las temperaturas bajen considerablemente, por lo que se pide a los residentes que tengan cuidado en los desplazamientos.

Un frente frío y fuertes corrientes de viento impactarán en la ciudad de Nueva York (Nueva York) el miércoles, acompañado de alguna que otra precipitación, igual que en Boston (Massachusetts) o en Washington DC.

Mientras que en Mineápolis (Minnesota), sus habitantes podrían ver sus calles teñidas de blanco por la nieve.

Más de 80 millones de personas podrían desplazarse, la mayoría por carretera

A pesar del temporal pronosticado, decenas de millones de personas se movilizarán a otros lugares durante este periodo vacacional.

Según señaló la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) en un comunicado, en torno a 81,8 millones de personas viajarán durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias, 1,6 millones de personas más que el año pasado.

La gran mayoría -73 millones de personas o el 90%- lo haría por carretera con su propio vehículo, mientras que en torno a seis millones se subirán a un avión. El resto tomaría un tren, un autobús o un barco.

Respecto a los desplazamientos por aire, la Administración Federal de Aviación (FAA) aseguró, en un comunicado, que "está lista para gestionar más de 360.000 vuelos".

Además, la agencia vaticinó que el país podría estar ante "un periodo de tráfico aéreo récord", tal y como sostuvo el administrador de la FAA, Bryan Bedford.