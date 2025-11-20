La comunidad hispana, galardonada en los 2025 National Book Awards

Publicado por Alejandro Baños 20 de noviembre, 2025

Con su obra Las Niñas del Naranjel -traducida por la autora Robin Myers al inglés como We Are Green and Trembling-, la periodista y escritora hispana Gabriela Cabezón Cámara fue distinguida en la gala de los 2025 National Book Awards.

Concretamente, Cabezón Cámara -nacida en la localidad de San Isidro, Argentina, en noviembre de 1968- obtuvo el reconocimiento en la categoría de Translated Literature.

En el escenario, la escritora dedicó unas palabras a los argentinos y mostró su agradecimiento a los organizadores de los premios y a su editora, Ana Laura Pérez.

Estuvo acompañada de Myers, quien tradujo las palabras que pronunció Cabezón Cámara desde el escenario y con quien la escritora argentina compartirá la dotación de 10.000 dólares que ha recibido por este galardón.

En el resto de categorías, Rabih Alameddine -con su obra The True True Story of Raja the Gullible (and His Mother)- logró el premio a mejor novela de ficción y Omar El Akkad -con One Day, Everyone Will Have Always Been Against This- fue reconocido con el galardón a mejor novela de no ficción.

Patricia Smith -con The Intentions of Thunder: New and Selected Poems- y Daniel Nayeri -con The Teacher of Nomad Land: A World War II Story- fueron distinguidos con los premios a mejor libro de poesía y con el mejor libro de literatura juvenil, respectivamente.