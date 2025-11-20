La comunidad hispana, galardonada en los 2025 National Book Awards
Con la versión en inglés de su obra 'Las Niñas del Naranjel', la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara fue reconocida en la categoría de Translated Literature.
Con su obra Las Niñas del Naranjel -traducida por la autora Robin Myers al inglés como We Are Green and Trembling-, la periodista y escritora hispana Gabriela Cabezón Cámara fue distinguida en la gala de los 2025 National Book Awards.
Concretamente, Cabezón Cámara -nacida en la localidad de San Isidro, Argentina, en noviembre de 1968- obtuvo el reconocimiento en la categoría de Translated Literature.
En el escenario, la escritora dedicó unas palabras a los argentinos y mostró su agradecimiento a los organizadores de los premios y a su editora, Ana Laura Pérez.
Estuvo acompañada de Myers, quien tradujo las palabras que pronunció Cabezón Cámara desde el escenario y con quien la escritora argentina compartirá la dotación de 10.000 dólares que ha recibido por este galardón.
En el resto de categorías, Rabih Alameddine -con su obra The True True Story of Raja the Gullible (and His Mother)- logró el premio a mejor novela de ficción y Omar El Akkad -con One Day, Everyone Will Have Always Been Against This- fue reconocido con el galardón a mejor novela de no ficción.
Patricia Smith -con The Intentions of Thunder: New and Selected Poems- y Daniel Nayeri -con The Teacher of Nomad Land: A World War II Story- fueron distinguidos con los premios a mejor libro de poesía y con el mejor libro de literatura juvenil, respectivamente.