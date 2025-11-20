Homan afirma que el Gobierno ha localizado a más de 30.000 niños inmigrantes desaparecidos

Publicado por Diane Hernández 20 de noviembre, 2025

Más de 30.000 niños inmigrantes que habían sido reportados como desaparecidos han sido localizados por la Administración Trump, afirmó el zar de la frontera, Tom Homan, en una entrevista con Fox News difundida esta semana.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la puesta en marcha de una iniciativa, junto con las fuerzas del orden estatales y locales, para encontrar a unos 450.000 "niños extranjeros no acompañados" que fueron introducidos ilegalmente en el país durante el Gobierno de Biden y colocados con patrocinadores no autorizados.

El exdirector interino de ICE dio estas declaraciones también en respuesta a las recientes críticas del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quien comparó las políticas migratorias federales con "reanudar la Guerra Civil".

En la entrevista con Fox, Homan defendió la actuación del ICE y aseguró que la agencia está enfocada en detener "a los delincuentes más peligrosos". Sostuvo que sectores políticos buscan atacar a la agencia mediante "narrativas falsas", mientras ignoran el flujo de menores que ingresaron sin autorización en los últimos años.

"¿Dónde estaban cuando medio millón de niños fueron introducidos ilegalmente en este país y se perdió la pista de 300.000?", dijo Homan. "Hoy estuve con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Ya hemos encontrado a más de 30.000 de estos niños. Hace tres semanas teníamos 24.000. Ahora superamos los 30.000. Y seguiremos trabajando hasta encontrar a todos".

El funcionario atribuyó estos avances a lo que calificó como "la frontera más segura" en la historia del país, bajo el actual Gobierno.

Los encuentros fronterizos en el piso

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 5 de noviembre, los encuentros fronterizos en octubre ascendieron a 30.561, la cifra más baja registrada para ese mes y el "inicio de año fiscal más bajo" para la Patrulla Fronteriza.

Homan también afirmó en Fox que "hay menos muertes por fentanilo, menos trata de mujeres y niños", y acusó a la Administración Biden de no haber buscado a los menores desaparecidos o fuera de los controles de bienestar.

Las declaraciones surgen en medio de críticas de legisladores demócratas, quienes cuestionan nuevas políticas relacionadas con menores no acompañados. Una carta enviada el 29 de septiembre al DHS expresó preocupación por reportes de que algunos adolescentes estarían siendo autorizados a autodeportarse, lo que, según los legisladores, contravendría la ley de protección a víctimas de trata.

El HHS confirmó en octubre que algunos menores de 14 años o más bajo custodia federal manifestaron interés en regresar voluntariamente a sus países, y detalló que el DHS ofrecerá un estipendio único de 2.500 dólares para apoyar su reintegración, una vez aprobada la salida voluntaria por un juez de inmigración.

En paralelo, ICE lanzó la semana pasada una iniciativa para realizar controles de bienestar a niños no acompañados colocados con patrocinadores no investigados durante la Administración anterior, con el objetivo de asegurar que no estén en riesgo de explotación, según informó el DHS.