'The Joe Rogan Experience', el pódcast más popular de Apple en 2025

Publicado por Carlos Dominguez 19 de noviembre, 2025

El pódcast The Joe Rogan Experience ha alcanzado el primer puesto en la lista de los pódcast más populares de Apple para 2025, desbancando a The Daily de The New York Times, que ocupaba la primera posición en 2024. Esto supone un hito importante para el presentador Joe Rogan, cuyo programa subió desde el tercer puesto que ocupaba el año pasado.

La clasificación publicada el martes por Apple refleja la audiencia de la plataforma y destaca una tendencia hacia contenidos extensos, centrados en la personalidad y la espontaneidad, en medio del creciente interés por la política, el true crime y los misterios.

El top 10 de Apple en 2025 The Joe Rogan Experience The Daily The Mel Robbins Podcast Crime Junkie Dateline NBC SmartLess Call Her Daddy This American Life Huberman Lab The Ezra Klein Show

Otros pódcast populares en Apple

La lista de la plataforma incluye los pódcast más seguidos del año. En esta categoría, The Joe Rogan Experience ocupa el segundo lugar, detrás de The Mel Robbins Podcast, un programa de superación personal conducido por Mel Robbins, autora número uno en ventas según The New York Times y conferenciante motivacional.

Por otra parte, varios de los nuevos programas revelación de este año son entrevistas con celebridades, como Good Hang with Amy Poehler y Not Gonna Lie with Kylie Kelce.

'The Joe Rogan Experience', un show ecléctico y distinto a los demás

Lanzado en diciembre de 2009, The Joe Rogan Experience se ha convertido en un fenómeno cultural con más de 2.300 episodios hasta la fecha.

El podcaster ha entrevistado a más de 1800 invitados únicos. Su lista es una de las más eclécticas de la historia de los medios de comunicación, pues ningún otro programa mezcla con tanta frecuencia a académicos con luchadores de la UFC, teóricos de la conspiración con científicos de la NASA y candidatos a la presidencia de los Estados Unidos con comediantes de stand-up.

En octubre de 2024, Joe Rogan entrevistó al presidente Donald Trump, en plena campaña, en lo que fue uno de los episodios más virales de la historia de The Joe Rogan Experience.

Además, Elon Musk ha aparecido en el programa en seis ocasiones, mientras que Joe Rogan ha contado con la participación de referentes de la derecha como Ben Shapiro, Jordan Peterson y el periodista Tim Pool, junto a otros.