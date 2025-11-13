“Sin contrato, no hay café”: los trabajadores de Starbucks van a huelga en 40 ciudades

Publicado por Diane Hernández 13 de noviembre, 2025

El sindicato Starbucks Workers United inició este jueves una huelga indefinida en al menos 40 ciudades y 65 locales de la cadena de café, coincidiendo con el 'Día del Vaso Rojo', una de las jornadas de ventas más importantes para la compañía.

Más de 1.000 baristas se sumaron al paro tras el colapso de las negociaciones para alcanzar un contrato colectivo con la empresa. La movilización, que podría extenderse durante los próximos días, amenaza con afectar las ventas de la temporada navideña, un periodo clave para los resultados financieros de Starbucks.

La protesta llega en un momento delicado para la compañía, que busca recuperar impulso en el mercado estadounidense bajo la dirección de su nuevo CEO, Brian Niccol. Aunque Starbucks asegura que las huelgas anteriores impactaron a menos del 1% de sus tiendas, la magnitud del actual paro podría representar un desafío mayor.

El sindicato reclama mejores condiciones laborales, aumentos salariales y una resolución a las denuncias por prácticas laborales injustas que pesan sobre la empresa. Según Workers United, no se han retomado las negociaciones desde finales del año pasado, cuando fracasaron los últimos intentos de diálogo.

Ambas partes se culpan mutuamente por la falta de avances. Starbucks sostiene que continúa abierta a la negociación y recuerda que su oferta incluye compensaciones y beneficios que superan los 30 dólares por hora en promedio.

Por su parte, los representantes sindicales insisten en que no volverán a trabajar sin un acuerdo justo. "Si Starbucks sigue negándose a negociar y a poner fin a las prácticas antisindicales, su negocio se paralizará", advirtió Michelle Eisen, portavoz de Workers United y exbarista con 15 años de experiencia. "Sin contrato, no hay café", añadió a CNBC en un comunicado el lunes.