Revolución en el country: ‘Walk My Walk’, el éxito musical que arrasa y fue creado con IA

Publicado por Diane Hernández 12 de noviembre, 2025

La música country estadounidense ha alcanzado un hito inesperado: la canción "Walk My Walk", de la banda Breaking Rust, se ha convertido en la número uno de la lista Country Digital Song Sales de Billboard.

Según la misma publicación, Breaking Rust es una banda creada por inteligencia artificial (IA), marcando un antes y un después en la industria musical.

En los últimos meses, al menos seis artistas impulsados por IA o con asistencia de esta tecnología han debutado en distintas listas de Billboard. Muchos de estos proyectos musicales alcanzan los primeros puestos de forma anónima o misteriosa, abarcando géneros que van del gospel al rock y, ahora, al country.

Breaking Rust apareció en internet a mediados de octubre, principalmente a través de Instagram. La banda no muestra indicios de intervención humana en la composición de sus canciones: solo se observa un vaquero al estilo tradicional generado por IA y videoclips con escenas típicas de la cultura popular.

Su canción "Walk My Walk" se distingue por la sonoridad característica del country, aunque sus letras han sido calificadas como insulsas y repetitivas. En una semana acumula más de 130.000 reproducciones sólo en YouTube.

El proyecto, del compositor Aubierre Rivaldo Taylor -quien se acredita el éxito detrás de la banda, y es relativamente anónimo en internet- debutó en el puesto número 9 de la lista de Artistas Emergentes el 1 de noviembre y ya ha acumulado 1,6 millones de reproducciones oficiales en Estados Unidos.

¿Qué está pasando con la IA en el mundo artístico?

La inteligencia artificial ya ha irrumpido en el country con canciones que se volvieron virales en TikTok, ha generado versiones de éxitos de Jelly Roll y Post Malone, e incluso ha creado imágenes sorprendentes de Dolly Parton junto a Reba McEntire en su lecho de muerte.

Con este historial, no resulta tan inesperado que ahora la canción número 1 de la lista Viral 50 de Spotify en EEUU sea un tema country completamente producido por IA.

La verdadera discusión no es la calidad artística, sino el impacto que la IA podría tener en los artistas humanos. Miles de cantantes de country, tanto consagrados como desconocidos, ahora compiten con algoritmos que generan música a gran velocidad y bajo demanda.

Varias estrellas del género han expresado su preocupación. Darius Rucker afirmó que la música generada por IA le "da miedo" y teme despertar un día con un robot reemplazando a los compositores. Matthew Ramsey, vocalista de Old Dominion, también se ha mostrado crítico, mientras que veteranos como Randy Travis y Martina McBride han denunciado el uso de deepfakes sin autorización.

Actualmente, el Congreso estadounidense debate legislación para proteger la imagen y la semejanza visual de los creadores, mientras que artistas globales como Billie Eilish y Stevie Wonder firmaron el año pasado una carta solicitando a las empresas tecnológicas que no desarrollen herramientas de IA destinadas a reemplazar la creatividad humana.

El debate está abierto: la IA ha llegado para quedarse, ofreciendo eficiencia y precisión, pero enfrentando a la industria musical a un dilema ético y cultural.

Mientras tanto, "Walk My Walk" marca un precedente histórico, demostrando que la inteligencia artificial ya puede conquistar las listas de éxitos… y quizá, también, el corazón del público.