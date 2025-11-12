Los seres humanos ya no pueden distinguir la música generada por la inteligencia artificial de la real

Publicado por Williams Perdomo 12 de noviembre, 2025

Es casi imposible que una persona haga la diferencia entre música creada totalmente por la inteligencia artificial (IA) y otra de un género similar compuesta por seres humanos. Así lo reveló una encuesta publicada este miércoles.

De las 9.000 personas entrevistadas, "el 97% no supo diferenciar entre música generada íntegramente por la IA y música creada por seres humanos, en una prueba a ciegas con dos temas de IA y un tema real".

El sondeo fue realizado por Ipsos para la plataforma de "streaming" francesa Deezer.

Este estudio se realizó en línea del 6 al 10 de octubre en ocho países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y Japón.

46% de los encuestados cree que la IA puede guiarlos para descubrir nuevas canciones. Pero sobre las consecuencias de componer música con esta tecnología, son más pesimistas.

El 51% de ellos estima que la IA dará lugar a la aparición de canciones "de menor calidad y más genéricas", y casi dos tercios (64%) piensan que esta técnica puede provocar "una pérdida de creatividad en la producción musical", recalca el estudio.

Estos resultados "demuestran claramente que a la gente le importa la música y que quiere saber si está escuchando una canción creada por un humano o por una IA", afirmó Alexis Lanternier, director general de Deezer, en un comunicado.

La empresa francesa es, por el momento, la única plataforma de audio que indica sistemáticamente los títulos generados completamente por la IA, a través de un mensaje a los usuarios.

En enero, detalló que uno de cada diez temas reproducidos en su web en un día era una pista compuesta totalmente por la IA. Diez meses después, esa cifra representa "el 34% del total de canciones", es decir, cerca de 40.000 al día, según la empresa.

Pese a esta tendencia en aumento, estas canciones representan actualmente una parte muy pequeña de las escuchas.