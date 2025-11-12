Publicado por Carlos Dominguez 12 de noviembre, 2025

Cleto Escobedo, durante muchos años director musical del programa Jimmy Kimmel Live! y amigo de la infancia del presentador, murió el martes a los 59 años.

Kimmel anunció la noticia a través de Instagram y pronunció un emotivo monólogo en el programa de esa noche, visiblemente conmovido al recordar la amistad que les unía desde los nueve años.

La causa oficial no ha sido confirmada públicamente por la familia de Escobedo ni por ABC. Sin embargo, reportes indican que fue hospitalizado la semana anterior debido a complicaciones derivadas de un reciente trasplante de hígado, lo que podría haber contribuido a su muerte.

Nacido el 23 de agosto de 1966 en Las Vegas, Nevada, Escobedo fue un saxofonista prodigio al que enseñó su padre, Cleto Escobedo Jr. antiguo músico del Caesars Palace.

El músico conoció a Kimmel en 1977, cuando sus familias vivían al otro lado de la calle; los dos se unieron por la música y las travesuras, e incluso formaron una banda infantil. Al principio de su carrera, Escobedo trabajó con Paula Abdul en su gira de 1990 y actuó en locales de Las Vegas.

En 2003, cuando se lanzó Jimmy Kimmel Live!, Escobedo se incorporó como líder de Cleto y los Cletones, co-creando el tema del programa.