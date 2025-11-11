Más de 600 empleados de Paramount renuncian para no volver a la oficina a tiempo completo

El logo de Paramount durante una presentación en Las Vegas (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 11 de noviembre, 2025

El gigante del entretenimiento Paramount Global enfrenta una nueva ola de salidas laborales tras anunciar el retorno obligatorio al trabajo presencial cinco días a la semana a partir de enero de 2026. Según una presentación reciente ante los accionistas, unos 600 empleados optaron por renunciar voluntariamente antes que volver a la oficina a tiempo completo.

La nueva política, que abarca todos los departamentos del conglomerado mediático, tiene como objetivo -según la empresa- "desbloquear todo el potencial de Paramount y crear una organización más conectada y ágil". Paramount días atrás despidió a 1.000 empleados.

A los trabajadores de los centros principales de Los Ángeles y Nueva York, con rango de vicepresidente o inferior, se les ofreció un paquete de indemnización voluntaria si no estaban dispuestos a retomar la presencialidad. Cerca de 600 aceptaron esa opción, una cifra significativa dentro de la plantilla global.

Contexto corporativo: fusión y recortes

La decisión se produce en medio de una serie de reestructuraciones internas posteriores a la fusión de Paramount y Skydance, liderada por David Ellison, quien ha impulsado un proceso de reducción de costos y simplificación operativa.

En los últimos meses, la compañía también ha realizado cambios importantes en la dirección de CBS News y cancelado algunos programas, decisiones que generaron controversia y críticas sobre una posible alineación política con el presidente Donald Trump.