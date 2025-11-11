Más de 600 empleados de Paramount renuncian para no volver a la oficina a tiempo completo
El gigante del entretenimiento días atrás despidió a 1.000 empleados.
El gigante del entretenimiento Paramount Global enfrenta una nueva ola de salidas laborales tras anunciar el retorno obligatorio al trabajo presencial cinco días a la semana a partir de enero de 2026. Según una presentación reciente ante los accionistas, unos 600 empleados optaron por renunciar voluntariamente antes que volver a la oficina a tiempo completo.
La nueva política, que abarca todos los departamentos del conglomerado mediático, tiene como objetivo -según la empresa- "desbloquear todo el potencial de Paramount y crear una organización más conectada y ágil". Paramount días atrás despidió a 1.000 empleados.
A los trabajadores de los centros principales de Los Ángeles y Nueva York, con rango de vicepresidente o inferior, se les ofreció un paquete de indemnización voluntaria si no estaban dispuestos a retomar la presencialidad. Cerca de 600 aceptaron esa opción, una cifra significativa dentro de la plantilla global.
Contexto corporativo: fusión y recortes
La decisión se produce en medio de una serie de reestructuraciones internas posteriores a la fusión de Paramount y Skydance, liderada por David Ellison, quien ha impulsado un proceso de reducción de costos y simplificación operativa.
En los últimos meses, la compañía también ha realizado cambios importantes en la dirección de CBS News y cancelado algunos programas, decisiones que generaron controversia y críticas sobre una posible alineación política con el presidente Donald Trump.
Relaciones con Trump y controversias recientes
La combinación de reformas corporativas, tensiones políticas y el cambio hacia un modelo presencial estricto ha generado incertidumbre entre los empleados y observadores del sector, que ven en Paramount un caso emblemático de los desafíos que enfrentan los grandes medios en la era pospandemia.