Netflix abre sus primeros parques temáticos en EEUU y lleva sus series más famosas al mundo real

Publicado por Diane Hernández 11 de noviembre, 2025

El gigante del streaming da un paso más allá de las pantallas con la apertura de sus primeros parques temáticos en Estados Unidos, conocidos como 'Netflix House'. La primera sede, que abrirá sus puertas este miércoles, se ubica en King of Prussia, uno de los centros comerciales más grandes del país, a las afueras de Filadelfia.

En este nuevo espacio de casi 10.000 metros cuadrados, los visitantes pueden sumergirse en universos inspirados en las producciones más populares de la plataforma: desde convertirse en pirata en un juego inmersivo basado en One Piece, hasta asistir a una feria organizada por Merlina Addams. También habrá áreas dedicadas a Bridgerton, Stranger Things, Squid Game y KPop Demon Hunters.

La entrada es gratuita, aunque las actividades -que incluyen un mini golf, un cine, un restaurante y una tienda de recuerdos- serán de pago.

Tras la apertura en Pensilvania, Dallas (Texas) recibirá su propia 'Netflix House' el 11 de diciembre, mientras que Las Vegas se prepara para una versión más orientada al turismo en 2027, ubicada directamente en el Strip, la avenida principal de la ciudad.

Según explicó Marian Lee, directora de marketing de Netflix, durante un encuentro con la prensa, la compañía decidió establecer sedes permanentes tras años de experiencias temporales en más de 350 ciudades:

"Se hizo evidente que tendríamos más flexibilidad si contábamos con una ubicación permanente", señaló a la AFP.

Lee destacó además que las actividades cambiarán periódicamente, buscando convertir estos espacios en puntos de encuentro habituales para el público local. Sobre la inversión, no ofreció cifras exactas, pero confirmó que se trata de una "enorme inversión de capital" en infraestructuras y diseño.

Por ahora, Netflix no tiene planes de expandir este concepto fuera de Estados Unidos, aunque la compañía no descarta hacerlo en el futuro.