Cinco miembros de la MS-13, declarados culpables de asesinar a pandilleros rivales para ganar jerarquía en la organización terrorista

Publicado por Alejandro Baños 11 de noviembre, 2025

Un jurado declaró culpables a cinco miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) de asesinar a integrantes de pandillas rivales para ascender de categoría dentro de la estructura de la organización terrorista. Fueron sometidos a un juicio que duró unas nueve semanas.

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ) informó de que los cinco acusados fueron declarados culpables de los delitos de asesinato y de violación de la Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

Concretamente, los cinco terroristas declarados culpables son Walter Chávez Larin, de 26 años; Roberto Alejandro Corado Ortiz, de 30 años; Edwin Martínez, de 28 años; Bryan Alexander Rosales Arias, también de 28 años; y Erick Eduardo Rosales Arias, de 27 años.

De acuerdo a la acusación, los cinco pandilleros asesinaron a miembros de la organización 18th Street con el objetivo de "ingresar, mantener y ascender en la MS-13" en Los Angeles (California). Empleaban todo tipo de armas blancas -como cuchillos, machetes o bates- y de fuego para cometer sus crímenes. También estrangulaban a las víctimas, quienes, posteriormente, eran arrojadas a zonas boscosas para que no pudiesen ser halladas.

"La terrible violencia de este caso subraya la urgencia de destruir la MS-13 y encarcelar a sus depravados miembros", señaló la fiscal general, Pam Bondi. "Bajo el mandato del presidente Trump, la MS-13 ya no podrá sembrar el terror entre el pueblo estadounidense con impunidad: erradicaremos esta organización terrorista extranjera y haremos justicia a sus víctimas".

La investigación sobre estos cinco individuos fue realizada por el FBI, el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles.