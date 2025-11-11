Todo lo que hay que saber del Día de los Veteranos 2025

Publicado por Israel Duro 11 de noviembre, 2025

La celebración de festivo federal del Día de los Veteranos, una jornada en la que se homenajea a todos aquellos que han servido con honor y dedicación a las Fuerzas Armadas del país, vivos o muertos, deja a lo largo y ancho del país desfiles y ofertas especiales para veteranos y militares en activo. Puede consultar aquí lo más destacado:

Oficinas federales y agencias públicas

Aunque este año, debido al shutdown más largo de la historia, no puede decirse que sea algo novedoso o consecuencia del feriado, las oficinas federales permanecen cerradas y se suspende la mayoría de los servicios públicos. No obstante, aunque varios gobiernos locales y estatales también suspenderán operaciones, los servicios de emergencia y hospitales públicos continuarán activos.

Bancos y mercados financieros

Gran parte de los bancos y cooperativas de crédito mantendrán las puertas de sus sucursales cerradas. Quienes lo necesiten podrán utilizar cajeros automáticos y los servicios de banca online para transferencias, pagos o depósitos.

Los mercados financieros, por el contrario, como la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y el NASDAQ, operarán normalmente, ya que el Día de los Veteranos no es uno de los días recogido como jornada de cierres de manera oficial.

La excepción son los mercados de bonos, que sí observan el feriado. La Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros informó de que la negociación de renta fija se detiene por el día, por lo que aquellos que quieran realizar transacciones del tesoro u otros bonos, deberán esperar un día.

Supermercados y comercios minoristas

El Día de los Veteranos no es un feriado obligatorio para los negocios privados. Por ello, la mayoría de supermercados, cadenas y tiendas minoristas, mantendrán su horario habitual para atender a los clientes que se acerquen a sus establecimientos. De hecho, muchos restaurantes y tiendas ofrecerán descuentos especiales para celebrar el día.

Descuentos especiales

Cadenas como Applebee’s, Starbucks, Chipotle, Red Lobster, Arby’s, Cracker Barrel y Krispy Kreme ofrecen comidas, bebidas u otros beneficios de cortesía a veteranos o militares en activo. Unas promociones que suelen requerir que se presente una prueba de servicio, incluida documentación como una tarjeta de identificación de veterano o documentos de baja DD214.

Servicio postal y envíos

Aunque el Servicio Postal se detiene y todas sus oficinas permanecerán cerradas, los envíos a través de empresa de mensajería privada sí estarán operativos. Así, UPS y FedEx confirman los horarios normales de recolección y entrega y la apertura de sus oficinas y sucursales.

No obstante, hay que subrayar que aquellos paquetes que fueron enviados a través de UPS SurePost y UPS Mail Innovations podrían sufrir un día de retraso en la entrega, puesto, que dependen de los servicios de USPS para el reparto final.

El desfile de Nueva York

Nueva York se convierte cada año en el referente de la celebración del Día de los Veteranos con el multitudinario desfile que cruza la icónica Quinta Avenida. Este año, dará comienzo a las 12.30 am (hora del Este) y contará con la participación de 20.000 miembros de las FFAA y veteranos.

Este año la celebración tiene un sabor especial puesto que rememora el 250 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia en 1775 y se celebra el nacimiento del Ejército de los Estados Unidos (United States Army), el Cuerpo de Marines (United States Marine Corps) y la Armada (United States Navy).

Los Grandes Mariscales de esta edición serán Clinton Romesha, condecorado con la Medalla de Honor; Stephen Peck, reconocido defensor de veteranos; y la astronauta Sunita Suni Williams, capitana retirada de la Armada.