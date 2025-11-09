Tormenta invernal amenaza a los Grandes Lagos con más de 50 centímetros de nieve

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de noviembre, 2025

El medio Fox Weather informó este sábado que la región de los Grandes Lagos se prepara para experimentar la primera nevada de la temporada como producto de una fuerte nevada por efecto del lago que avanza hacia la zona. De acuerdo con lo informado por Fox, varias partes de los Grandes Lagos podrían recibir hasta 60 centímetros de nieve e incluso 1,2 metros en algunos lugares, lo que representa los primeros indicios de lo que será un invierno de La Niña con fuertes impactos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se presentarán condiciones de viaje “peligrosas o imposibles” debido a la “intensa nieve por efecto del lago”, lo cual tendrá como consecuencia una reducción drástica de la visibilidad, así como la paralización del tránsito. La agencia también detalló que los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora bajo estas condiciones, especialmente cerca de la costa del lago Míchigan.

El equipo del NWS en la ciudad de Chicago también emitió un comunicado en el que advirtió que la tormenta de nieve cuenta con importantes posibilidades de convertirse en “una situación muy peligrosa y potencialmente mortal bajo las bandas de nieve más intensas y estacionarias”. Asimismo, la agencia destacó que el noroeste de Indiana podría recibir hasta 60 centímetros de nieve, mientras que partes de Míchigan y el norte del estado de Nueva York podrían registrar entre 20 y 30 centímetros, con acumulaciones locales más altas posibles.