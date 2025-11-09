Más de un millar de vuelos cancelados en EEUU por parálisis presupuestaria

Viajeros hacen fila en un control de seguridad del Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas AFP

Publicado por Víctor Mendoza 8 de noviembre, 2025

Más de un millar de vuelos fueron cancelados el viernes en aeropuertos de Estados Unidos debido al estancamiento presupuestario, que ha obligado al gobierno federal a reducir el tráfico aéreo ante la escasez de personal.

Con los republicanos del gobierno y los demócratas de la oposición en un punto muerto sobre el presupuesto, las agencias federales han estado prácticamente paralizadas desde que se agotó la financiación el 1 de octubre.

Como medida de seguridad, las autoridades dispusieron una reducción del tráfico aéreo en 40 de los aeropuertos más concurridos del país debido a la falta de personal en las torres de control, donde se les ha pedido a los controladores que trabajen sin paga durante más de cinco semanas.

Los vuelos internacionales no se ven afectados, confirmó el viernes el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Mil vuelos fueron cancelados el viernes, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, que identificó los aeropuertos de Washington (Reagan), Chicago O'Hare y Atlanta como los más afectados. Se esperan alrededor de 700 cancelaciones para el sábado.

"Esto es frustrante. No deberíamos estar en esta situación", declaró Robert Isom, director ejecutivo de American Airlines, a CNBC.

En una publicación en Truth Social, Trump instó el viernes a los senadores a permanecer en Washington hasta que se llegue a un acuerdo.

Los republicanos controlan el Congreso, pero los demócratas han declarado que se negarán a aprobar los planes presupuestarios del partido mayoritario, que incluyen recortes drásticos en el sistema de salud.

"Mucha gente perjudicada"

Las medidas de reducción de vuelos se producen justo cuando Estados Unidos entra en su época de mayor afluencia de viajeros del año, a pocas semanas del Día de Acción de Gracias.

"Esto se agravará si la situación se prolonga hasta Acción de Gracias", declaró a la AFP el jubilado Werner Buchi en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, mientras esperaba a su hija que venía de Carolina del Norte.

Rhonda, de 65 años, quien llegaba a LaGuardia sin problemas desde Portland, Maine, expresó su preocupación por los planes de vacaciones "que podrían arruinarse". "Esto está perjudicando a mucha gente", afirmó.

American Airlines declaró en un comunicado que el recorte programado equivale a 220 cancelaciones de vuelos diarias.

Delta Air Lines anunció la anulación de aproximadamente 170 vuelos el viernes, mientras que la cadena CNN informó que Southwest Airlines canceló un centenar.

Los pasajeros se enfrentaron a largas filas en los controles de seguridad.

El Gobierno de Trump intentó tranquilizar a la población asegurando que volar sigue siendo seguro.

Sin embargo, muchas personas con empleos de alta presión en el sector de la aviación piden licencia por enfermedad y posiblemente buscan un segundo empleo para pagar sus facturas.

"Es muy duro trabajar bajo presión sin cobrar", declaró a la AFP Kathleen, una jubilada de 81 años que llegó a Nueva York desde Saint Louis, Misuri.

Unos 14.000 controladores aéreos supervisan el espacio aéreo estadounidense. Cada día, más de tres millones de pasajeros vuelan en Estados Unidos, en un promedio de más de 44.000 vuelos, según la FAA.