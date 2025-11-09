Una comunidad vibrante, preparada, cristiana y joven: la radiografía de los hispanos en el país

Publicado por Williams Perdomo 9 de noviembre, 2025

La comunidad hispana sigue creciendo en el país. Los hispanos se encuentran entre los grupos raciales o étnicos de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Entre 2000 y 2024, la población latina casi se duplicó, pasando de 35 millones a 68 millones.

En ese sentido, los hispanos representaron más de la mitad del crecimiento poblacional total del país durante ese período. Así lo reveló un reciente estudio de Pew Research que muestra los datos más importantes de esa comunidad en el país.

Desde el año 2000, han sido un motor clave del crecimiento demográfico. Entre 2000 y 2024, la población estadounidense aumentó en 58,7 millones, y los hispanos contribuyeron con el 56% de ese incremento, más que cualquier otro grupo racial o étnico.

Además, el estudio señaló que -actualmente- los hispanos forman el segundo grupo racial o étnico más numeroso del país, representando aproximadamente a uno de cada cinco habitantes. El informe también destaca la diversidad del grupo. "Son sorprendentemente diversos, relativamente jóvenes, mayoritariamente nacidos en Estados Unidos y cada vez más dispersos por todo el país", explicó Pew Research.

En ese sentido, los grupos que más se acercaron fueron las personas no hispanas de origen asiático y quienes se identifican con dos o más razas. Sus poblaciones aumentaron en 10,9 millones entre 2000 y 2024, representando cada grupo el 19% del crecimiento total.

Los cambios en las fuentes del crecimiento de la población hispana



De acuerdo con los datos de Pew Research, durante las décadas de 1980 y 1990, la inmigración fue el principal motor del crecimiento de la población hispana en el país, aunque los nacimientos también aportaron de manera importante.

Esa tendencia cambió notablemente después del año 2000, cuando los nacimientos pasaron a ser la principal fuente de aumento poblacional, especialmente tras la caída en los flujos migratorios provocada por la Gran Recesión de 2008 y, más tarde, por la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021.

En los últimos años, sin embargo, la inmigración ha recuperado protagonismo. Entre 2021 y 2024, tanto la migración legal como la ilegal crecieron de forma considerable, con más de un millón de latinoamericanos llegando al país cada año.

Los hispanos son más jóvenes que otros grupos raciales

Con una edad media de 31,2 años, los hispanos son el grupo más joven. En 2024, su promedio de edad se ubicó por debajo del de los afroamericanos (36,2 años), los asiáticos (39,0) y los blancos (43,2).

Esto refleja que los latinos concentran buena parte de la población en los rangos más jóvenes y tienen menor presencia en los grupos de mayor edad. Dentro de la propia comunidad, la diferencia generacional también es clara: los nacidos en el país tienen una edad media de 21,4 años, mientras que los inmigrantes alcanzan los 43,6.

La mayoría de los latinos son ciudadanos estadounidenses



Cada vez más latinos son ciudadanos estadounidenses. En 2024, el 79% de los hispanos tenían ciudadanía estadounidense, un aumento notable frente, por ejemplo, al 71% registrado en el año 2000. De ellos, dos tercios (67%) son ciudadanos por nacimiento —ya sea por haber nacido en el país, en territorios como Puerto Rico o en el extranjero de padres estadounidenses—. Entre tanto, alrededor del 13% son inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía mediante naturalización.

Según las estimaciones, en 2023 el 59% de los inmigrantes hispanos tenían estatus legal, mientras que el 41% residía sin autorización. Esta proporción de inmigrantes no autorizados es mayor que la del conjunto de la población inmigrante del país, que alcanza el 27%.

Los hispanos tienen raíces en diversos países de Hispanoamérica y España. Aunque provienen de muchos lugares, algunos grupos concentraban la mayor parte de la población en 2024:

El grupo más grande es el de origen mexicano, con unos 40 millones de personas, lo que representa el 57% de la población hispana del país. Le siguen los puertorriqueños, con 6,1 millones residiendo en los 50 estados y en el Distrito de Columbia.

Ocho grupos más superan el millón de integrantes: cubanos, salvadoreños, dominicanos, guatemaltecos, colombianos, hondureños, venezolanos y ecuatorianos. Por su parte, los españoles suman cerca de un millón de hispanos en Estados Unidos.

Los venezolanos son el grupo de origen hispano de más rápido crecimiento, más del doble en número entre 2019 y 2024.

California y Texas, los estados favoritos para los hispanos



En 2024, California albergaba a 16,1 millones de hispanos, superando a cualquier otro estado, mientras que Texas tenía 12,6 millones, ocupando el segundo lugar en población hispana por estado.

Además, los latinos constituyen el grupo racial o étnico más numeroso en ambos estados, según Pew Research.

Una comunidad muy cristiana...

La fe es importante para los hispanos. Más del 63% se identificó como cristiano: 42% como católico y 21% como protestante. Otra encuesta de Pew Research indicó que "los protestantes evangélicos hispanos expresan niveles especialmente altos de compromiso religioso; casi tres cuartas partes (73%) afirman que la religión es muy importante para ellos. Los protestantes no evangélicos (56%) y los católicos (46%) hispanos son algo menos propensos a afirmar esto".

Cada más hispanos hablan inglés con fluidez



De acuerdo con el estudio, en 2024, el 71% de los hispanos de 5 años o más (44,8 millones de personas) hablaban inglés con fluidez. Esto representa un aumento con respecto al 59% en el año 2000. Mientras que la proporción de latinos que hablan español en casa disminuyó del 78% en 2000 al 68% en 2024.

"Este crecimiento ha sido impulsado por los latinos nacidos en Estados Unidos, es decir, aquellos nacidos en Estados Unidos y sus territorios, incluyendo Puerto Rico, y aquellos nacidos en el extranjero de padres estadounidenses", resaltó Pew Research.

Los hispanos con experiencia universitaria están aumentando



Cada vez más hispanos estadounidenses mayores de 25 años están alcanzando niveles universitarios. En 2024, el 46 % contaba con alguna experiencia universitaria, frente al 36% registrado en 2010, y el 21% había obtenido una licenciatura o estudios superiores, un aumento respecto al 13% de hace catorce años.

El avance es especialmente notable entre las mujeres hispanas: en 2024, aproximadamente una de cada cuatro (24%) tenía al menos una licenciatura, frente al 14% en 2010. Entre los hombres, el 19% alcanzó este nivel educativo, frente al 12 % registrado en 2010.