Hawái: el volcán Kilauea, en alta fase de actividad, a punto de entrar en su episodio 36 (En Directo)

Publicado por Carlos Dominguez 8 de noviembre, 2025

El volcán Kilauea, en Hawái, es uno de los más activos del mundo y actualmente atraviesa una fase de alta actividad con espectaculares fuentes de lava y flujos visibles desde su cráter. La lava de este volcán ofrece imágenes impresionantes, especialmente al atardecer, cuando los flujos incandescentes contrastan con el cielo oscuro.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) mantiene cámaras en directo que muestran la actividad en tiempo real.

El Observatorio de Volcanes de Hawái del USGS anunció el viernes que se avecina una fase de importante actividad en el Kilauea, basándose en las condiciones observadas en la cima. El brillo persistente de la chimenea, las salpicaduras de lava y los desbordamientos indican que el inicio del episodio volcánico 36 está cerca.

"Los periodos de fuerte resplandor durante la noche en los conductos norte y sur, y la reanudación de los desbordamientos desde el conducto norte a primera hora de esta mañana indican que el inicio del episodio 36 podría estar cerca. Los modelos sugieren un plazo de previsión probable del 7 al 11 de noviembre para el episodio 36", informó el observatorio.

A principios de esta semana comenzaron a fluir desbordamientos de lava desgasificada desde el conducto sur, pero se detuvieron en la madrugada del jueves. Sin embargo, los especialistas aseguran que los desbordamientos repetidos desde los conductos norte y sur indican que el inicio del episodio 36 es inminente.

El episodio 35, fuentes de lava de hasta 1.500 pies

El episodio volcánico 35 comenzó la noche del 17 de octubre y terminó a primera hora de la mañana siguiente. Durante ese episodio, las fuentes de lava del conducto sur alcanzaron los 1.500 pies de altura, mientras que las erupciones del conducto norte alcanzaron alturas de 1.100 pies, según el USGS.

"La erupción actual se ha caracterizado por fuentes de lava episódicas que no se habían visto en ninguna erupción desde las fuentes episódicas de 1983-1986 al comienzo de la erupción de Puʻuʻōʻō (Un cono volcánico ubicado en la zona de la falla oriental del volcán)", aseguró el observatorio.

Más de 30 episodios desde diciembre

Chorros de lava de más de 1.000 pies, flujos de magma: imágenes espectaculares del volcán Kilauea en Hawái, en erupción desde finales de diciembre, fueron difundidas en mayo por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El volcán, uno de los más activos del mundo, ha experimentado más de treinta episodios desde finales de diciembre, cuando volvió a entrar en erupción. "La mayoría de los episodios de chorros de lava desde el 23 de diciembre han durado un día o menos, con pausas entre episodios de al menos varios días", señaló el USGS.

"Desde el inicio de la erupción actual, el 23 de diciembre de 2024, se han producido episodios de fuentes de lava aproximadamente una vez por semana".