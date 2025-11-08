Florida: al menos cuatro muertos y once heridos tras un accidente de tráfico en Tampa

Publicado por Carlos Dominguez 8 de noviembre, 2025

Un trágico accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del sábado en Ybor City, Tampa, se saldó con cuatro muertos y once heridos después de que un vehículo que circulaba a gran velocidad chocara contra una zona abarrotada de gente a la salida de un bar.

La policía informó que tres personas fallecieron en el lugar y una cuarta murió en el hospital. El conductor, identificado como Silas Sampson, de 22 años, ha sido detenido.

Una persecución que termina en tragedia

De acuerdo al Tampa Bay Times (TBT), la policía de la ciudad dijo que todo comenzó alrededor de las 12:40 am. cuando una unidad policial observó un vehículo que conducía a gran velocidad en la Interestatal 275.

"El conductor siguió conduciendo de forma temeraria a gran velocidad y salió de la interestatal a la altura de Doyle Carlton Drive", informaron las autoridades en un comunicado de prensa.

La policía de Tampa, junto con agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), localizaron el vehículo en la zona de las avenidas Palm y Nebraska. Según un comunicado de prensa, citado por el TBT, la patrulla inició entonces una persecución.

El conductor "siguió circulando a gran velocidad hacia Nebraska Avenue, continuando en dirección este por la 7ª Avenida".

"La FHP se retiró cuando el conductor se acercó a la 7ª Avenida. El conductor siguió circulando a gran velocidad, perdió el control y se estrelló contra un negocio, atropellando a más de una docena de personas que se encontraban fuera", informó la policía al TBT.

El jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, calificó el incidente como una "tragedia sin sentido" y prometió justicia para las víctimas.

Tanto el Departamento de Policía de Tampa como la Patrulla de Carreteras de Florida están investigando el caso.