Accidente aéreo de UPS en Kentucky: el balance de víctimas asciende a 12

Accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de Louisville (Kentucky). 4 de noviembre de 2025 AFP PHOTO / LEVI DEAN .

Publicado por Alejandro Baños 6 de noviembre, 2025

El saldo de víctimas del accidente de un avión de carga de la compañía UPS en el Aeropuerto Internacional de Louisville (Kentucky) ascendió a 12, tal y como confirmó el alcalde de la ciudad, Craig Greenberg. Además, hay varias personas que continúan en paradero desconocido.

"Me entristece profundamente comunicar que el número de víctimas mortales ha ascendido a 12, y que varias personas siguen desaparecidas. Nadie debería afrontar una tragedia solo. Por favor, dediquen un momento a abrazar a sus seres queridos y a preocuparse por sus vecinos. Seguiremos proporcionando recursos y apoyo a todas las personas afectadas por este doloroso suceso", escribió Greenberg en redes sociales.

Posteriormente, el alcalde informó de que estuvo este miércoles visitando la zona donde se produjo el accidente -junto con el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y otras autoridades locales, estatales y federales- para recabar datos sobre la investigación.

"Lo que vimos fue devastador", indicó Greenberg. "Continuaremos trabajando estrechamente a nivel estatal y federal para brindar a los habitantes de Louisville las respuestas que merecen".

Por su parte, Beshear mostró su profunda desolación por las víctimas contabilizadas en el accidente tras acudir al lugar de la tragedia.

"Es imposible describir la devastación causada por el fatal accidente aéreo de ayer. Tengo el corazón roto. Mis oraciones están con todos los afectados y les prometo que estaremos a su lado en las horas, días y semanas venideras. Saldremos adelante juntos", señaló el gobernador de Kentucky.

El accidente se produjo en la tarde de este martes, en torno a las 5:15 pm. El avión, de la compañía UPS, fue identificado como un McDonnell Douglas MD-11 que partía desde Kentucky con destino a Hawaii.

Al despegar, el motor izquierdo se desprendió del ala, según dijeron testigos, y el avión acabó precipitándose y estrellándose contra varios edificios cercanos al aeropuerto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) se están encargando de investigar el suceso, junto con otras autoridades. La caja negra del avión será enviada a Washington DC para su análisis.

**ESTA NOTA ACTUALIZA LAS PUBLICACIONES DEL DÍA 5/11/2025 SOBRE EL MISMO ACCIDENTE